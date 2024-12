Azerbajdžanské zdroje:Pád lietadla spôsobila ruská protivzdušná obrana

Baku 26. decembra (TASR) - Ruský protivzdušný systém zapríčinil stredajšiu haváriu lietadla Azerbajdžanských aerolínií (AZAL) neďaleko mesta Aktau v Kazachstane. Pre agentúru Reuters to vo štvrtok uviedli štyri zdroje z Azerbajdžanu, ktoré sú oboznámené s vyšetrovaním, informuje TASR.



Tridsaťosem osôb zahynulo pri zrútení lietadla Embraer 190 smerujúceho z azerbajdžanskej metropoly Baku do čečenského hlavného mesta Groznyj. K zrúteniu došlo po tom, čo sa let odklonil stovky kilometrov od plánovanej trasy v oblasti, kde Rusko v uplynulých mesiacoch začalo používať systémy protivzdušnej obrany. Podľa ruských zdrojov sa v čase preletu lietadla jednotky aktívne pokúšali zostreliť ukrajinský dron, napísala stanica Euronews. Ruskí, azerbajdžanskí i kazašskí predstavitelia žiadajú vyšetrenie havárie.



Raketu vypálili zo systému protivzdušnej obrany Pancir-S, informovala stanica AnewZ so sídlom v Baku s odvolaním sa na azerbajdžanské vládne zdroje.



O systéme Pancir-S hovoril aj jeden zo zdrojov Reuters, ktorý sa odvolal na predbežné výsledky azerbajdžanského vyšetrovania. "Nikto netvrdí, že to bolo urobené zámerne. Avšak ak vezmeme do úvahy zistené fakty, Baku očakáva, že ruská strana prizná zostrelenie azerbajdžanského lietadla," vyhlásil zdroj.



Rusko vyzvalo vo štvrtok na zdržanlivosť s tým, že nie je správne špekulovať pred závermi vyšetrovania, informovala agentúra DPA. "Prebieha vyšetrovanie, každý incident v leteckej doprave musia vyšetriť špecializované úrady," povedal hovorca Kremľa.