< sekcia Zahraničie
Azerbajdžanského blogera v exile odsúdili na 6,5 roka väzenia
Azerbajdžan je bývalá sovietska republika, ktorú od roku 2003 vedie prezident Ilham Alijev.
Autor TASR
Baku 16. septembra (TASR) - Súd v Baku v utorok v neprítomnosti odsúdil prominentného azerbajdžanského blogera a kritika vlády žijúceho vo Francúzsku Mahammada Mirzaliho na šesť a pol roka väzenia. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Sudca uviedol, že Mirzali je vinný z „vyzývania na masové nepokoje“ a „verejných výziev proti štátu“. Mirzali žije vo Francúzsku už niekoľko rokov a patrí medzi najvýznamnejších azerbajdžanských disidentov v exile. Podľa súdu nereagoval na predvolania.
V roku 2021 ho v západofrancúzskom meste Nantes napadli a dobodali. Útok označil za politicky motivovaný. V októbri zomrel na následky zranení ďalší kritik azerbajdžanskej vlády žijúci vo Francúzsku, bloger Vidadi Isgandarli. Dva dni predtým ho dobodali v jeho byte vo východofrancúzskom meste Mulhouse a rodina to označila za „politicky motivovaný atentát“.
Azerbajdžan je bývalá sovietska republika, ktorú od roku 2003 vedie prezident Ilham Alijev. Jeho režim je skupinami pre ľudské práva dlhodobo obviňovaný z potláčania politickej opozície a nezávislej žurnalistiky.
Sudca uviedol, že Mirzali je vinný z „vyzývania na masové nepokoje“ a „verejných výziev proti štátu“. Mirzali žije vo Francúzsku už niekoľko rokov a patrí medzi najvýznamnejších azerbajdžanských disidentov v exile. Podľa súdu nereagoval na predvolania.
V roku 2021 ho v západofrancúzskom meste Nantes napadli a dobodali. Útok označil za politicky motivovaný. V októbri zomrel na následky zranení ďalší kritik azerbajdžanskej vlády žijúci vo Francúzsku, bloger Vidadi Isgandarli. Dva dni predtým ho dobodali v jeho byte vo východofrancúzskom meste Mulhouse a rodina to označila za „politicky motivovaný atentát“.
Azerbajdžan je bývalá sovietska republika, ktorú od roku 2003 vedie prezident Ilham Alijev. Jeho režim je skupinami pre ľudské práva dlhodobo obviňovaný z potláčania politickej opozície a nezávislej žurnalistiky.