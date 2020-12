Azerbajdžanskí vojaci údajne zajali desiatky karabašských bojovníkov

Baku/Jerevan 16. decembra (TASR) - Azerbajdžanské sily zajali v Náhornom Karabachu desiatky príslušníkov miestnych arménskych ozbrojených síl. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na prezidenta medzinárodne neuznanej Náhornokarabašskej republiky Arajika Harutjunjana.



Príslušníci karabašských síl boli zajatí v blízkosti obce Chcaberd v okrese Hadrut, v oblasti pod kontrolou miestnych etnických Arménov.



Ľudskoprávny ombudsman karabašskej republiky Artak Beglarjan uviedol, že nezvestných je 60 príslušníkov miestnych ozbrojených síl.



Karabašské ozbrojené sily následne uviedli, že stratili kontakt so 73 svojimi vojakmi. Azerbajdžan tieto informácie bezprostredne nekomentoval.



Podľa agentúry AP nie je jasné, kedy presne došlo k zajatiu vojakov. Zrejme však došlo počas minulotýždňových ozbrojených potýčok medzi oboma stranami konfliktu.



Rodiny nezvestných mužov zablokovali hlavnú cestu v Karabachu a dožadovali sa informácií o svojich blízkych. Demonštrácia sa odohrala aj pred budovou ministerstva obrany v arménskej metropole Jerevan, píše britský portál BBC.



BBC tiež píše, že množstvo zajatých vojakov by sa mohlo vyšplhať až na 160. Na internete objavili videá, na ktorých je možné vidieť zajatých bojovníkov.



Arménsko viní Azerbajdžan z víkendového útoku na osady Mec Taglar a Chcaberd ležiace na juhu Karabachu a porušenia mierovej dohody z 10. novembra. Azerbajdžan si však práve na základe tejto dohody územie uvedených obcí nárokuje.



Ministerstvo vnútra v Baku cez víkend oznámilo, že začalo vojenskú ofenzívu proti bojovníkom, ktorí odmietli toto územie opustiť. Pri ozbrojených zrážkach s arménskymi separatistami zahynuli štyria príslušníci azerbajdžanskej armády. Ide o prvé obete konfliktu od jeho ukončenia začiatkom novembra.



Počas trvania bojov od konca septembra do začiatku novembra zomrelo približne 5000 ľudí, vrátane civilistov, píše AFP.



Ešte v utorok večer ministerstvo obrany Náhornokarabašskej republiky informovalo, že stratilo kontakt s viacerými vojenskými základňami v oblasti týchto dedín, píše BBC.



Na základe mierovej dohody, ktorá bola sprostredkovaná Moskvou, bolo do Karabachu odvelených 2000 ruských vojakov. Z arménskych správ však vyplýva, že nepokrývajú územie, kde cez víkend prišlo k ozbrojeným potýčkam, približuje BBC.



Boje v Náhornom Karabachu po niekoľkoročnej odmlke opäť prepukli 27. septembra a pokračovali do 9. novembra, keď sa uskutočnili kľúčové rokovania vedúce k zastaveniu bojov. Bojujúce strany sa vtedy dohodli aj na výmene väzňov a tiel mŕtvych. Jerevan tiež Baku odovzdal pod správu okresy Kalbadžar, Lačin a Agdam.



Znepriatelené strany v pondelok začali s výmenou zajatcov. Azerbajdžan medzičasom oznámil, že obvinil dvoch svojich vojakov zo zmrzačenia tiel bojovníkov Arménska počas bojov, píše BBC.