Azerbajdžanský prezident nepríde na schôdzku s arménskym prezidentom

Moskva 4. októbra (TASR) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev sa podľa medializovaných správ vo štvrtok v Španielsku nestretne s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom, aby diskutovali o situácii v spornom regióne Náhorný Karabach. Schôdzka dvojice bola plánovaná v meste Granada na okraj štvrtkového summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC), píše TASR podľa agentúry DPA.



Azerbajdžanská tlačová agentúra APA v stredu uviedla, že Alijev na stretnutie nepríde, a to pre údajné "protiazerbajdžanské nálady" ostatných účastníkov. Uvedená schôdzka mala byť zameraná na snahy o normalizáciu vzťahov týchto dvoch krajín, ktoré vyhrotil posledný vývoj situácie v Karabachu.



Na stretnutí sa okrem azerbajdžanského a arménskeho prezidenta mali zúčastniť aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Olaf Scholz a predseda Európskej rady Charles Michel. Baku však údajne trvalo na účasti Turecka, ktoré je v otázke Karabachu považované za jeho najdôležitejšieho spojenca. Po zamietnutí tejto žiadosti sa Azerbajdžan údajne rozhodol, že mu formát stretnutia nevyhovuje.



Azerbajdžan prevzal 20. septembra kontrolu nad územím Náhorného Karabachu. Stalo sa tak po bleskovej vojenskej operácii, pričom následne avizoval, že bude stíhať arménske "zločinecké" separatistické vedenie.



Karabach bol aj predtým oficiálne súčasťou Azerbajdžanu, no od začiatku 90. rokov bol pod kontrolou Arménov tvoriacich až donedávna väčšinu z jeho 120.000 obyvateľov. Arménske úrady informovali, že po dobytí Karabachu Azerbajdžanom utieklo do Arménska z tohto regiónu už približne 100.000 ľudí.