Ázia bojuje s druhou vlnou pandémie, krajiny opäť zavádzajú opatrenia

Sydney 27. júla (TASR) - Ázijské krajiny bojujú s druhou vlnou koronavírusovej pandémie. Tamojšie úrady na nárast prípadov odpovedajú znovuzavedením epidemiologických opatrení, napísala v pondelok agentúra Reuters.



Hongkong podľa miestnych médií v pondelok oznámi prísne opatrenia vrátane uzavretia reštaurácií a povinnosti nosiť na verejnosti rúška. Hongkong návštevu reštaurácií zakáže po prvý raz od vypuknutia pandémie v januári. Ľudia si podľa dostupných informácií budú môcť jedlo objednať a zobrať so sebou.



Opatrenia by mali začať platiť od stredy.



Austrália zaznamenala v pondelok až 549 nových prípadov, čo je najviac od vypuknutia pandémie. Až 532 z nich zaregistrovali v najľudnatejšom austrálskom štáte - Viktórii.



Prudký vzostup prípadov komunitného prenosu vo Viktórii v posledných týždňoch viedol úrady k uzatvoreniu hraníc tohto štátu. V hlavnom meste štátu - Melbourne - sa zaviedli pre päť miliónov obyvateľov prísne obmedzenia pohybu a nedávno aj povinnosť nosiť rúška. Premiér Daniel Andrews avizoval, že k týmto opatreniam môžu čoskoro pribudnúť ďalšie.



Čína v pondelok potvrdila najviac nových prípadov od apríla - 61. Až 41 z nich úrady zaznamenali v západnej provincii Sin-ťiang.



V Japonsku úrady vyzývajú súkromné firmy, aby povolili zamestnancom prácu z domu a obmedzili ich fyzický kontakt. Pandémia v tejto krajine zasiahla najmä hlavné mesto Tokio. Nové ohniská tamojšie úrady zaznamenali aj v meste Fukuoka na ostrove Kjúšu a v Osake.



Vo Vietname, ktorý dosiaľ potvrdil iba 420 prípadov infekcie a žiadne súvisiace úmrtia, začali evakuovať 80.000 ľudí z mesta Danang po tom, čo troch jeho obyvateľov počas víkendu pozitívne testovali.



Sprísnenie opatrení zvažujú aj na Filipínach. Prezident Rodrigo Duterte by sa mal epidemiologickej situácii venovať v rámci svojho výročného prejavu o stave štátu naplánovaného na pondelok. Nárast prípadov v uplynulých týždňoch zaznamenalo hlavné mesto Manila.



O koronavíruse sa už hovorí aj v Severnej Kórei. Tamojšie štátne médiá cez víkend informovali o uzavretí pohraničného mesta Kesong z dôvodu "podozrenia" z nákazy. Údajne ide o utečenca, ktorý sa do krajiny vrátil z Južnej Kórey.