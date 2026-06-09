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Azízí: Irán chce rokovať s USA, ich správanie sa však musí zmeniť
Irán sa podľa Azízího domnieva, že americký prezident Donald Trump počas mierových rokovaní nehovorí pravdu.
Autor TASR
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Teherán 8. júna (TASR) - Predseda Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu Ebráhím Azízí v pondelok vyhlásil, že Teherán v zásade nemá problém s pokračovaním mierových rozhovorov so Spojenými štátmi, pokiaľ je presvedčený, že americká strana je čestná a úprimná. TASR o tom informuje podľa správy televízie CNN.
Azízí upozornil, že akákoľvek potenciálna dohoda medzi znepriatelenými krajinami závisí od toho, či USA zmenia svoje správanie. „Keby sme sa mohli uistiť, že sú to ľudia, ktorí chcú vyjednávať a podriadia sa tiež pravidlám vyjednávania, potom by Islamská republika - pretože má logiku vyjednávania, pretože má logiku dialógu - nemala s vyjednávaním problém,“ uviedol v rozhovore pre CNN.
Irán sa podľa Azízího domnieva, že americký prezident Donald Trump počas mierových rokovaní nehovorí pravdu. „Ale mnohokrát sme povedali, že rokovania akceptujeme ako pokračovanie situácie na bojisku. Rokovania považujeme za súčasť bitky,“ povedal pre CNN.
Azízí pri otázke ohľadom sporných bodoch v sprostredkúvaných rokovaniach uviedol, že Irán „nevidí serióznu vôľu dosiahnuť rámec, ktorý by mohol takýto rámec skutočne implementovať“. Spojené štáty podľa jeho slov pôvodne súhlasili s uvoľnením iránskych aktív zmrazených v zahraničí, ale Teherán zo strany Washingtonu zatiaľ nevidel reálnu ochotu tak aj urobiť.
Šéf Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu tiež potvrdil, že predmetom súčasných rokovaní nie je iránsky jadrový program. O tom Teherán dlhodobo hovorí, že slúži len na mierové účely.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v pondelok v príspevku na sociálnej sieti X napísalo, že jeho jednotky „zneškodnili nenaložený ropný tanker v Ománskom zálive po tom, čo plavidlo porušilo prebiehajúcu blokádu proti Iránu pokusom o plavbu do iránskeho prístavu“.
Azízí upozornil, že akákoľvek potenciálna dohoda medzi znepriatelenými krajinami závisí od toho, či USA zmenia svoje správanie. „Keby sme sa mohli uistiť, že sú to ľudia, ktorí chcú vyjednávať a podriadia sa tiež pravidlám vyjednávania, potom by Islamská republika - pretože má logiku vyjednávania, pretože má logiku dialógu - nemala s vyjednávaním problém,“ uviedol v rozhovore pre CNN.
Irán sa podľa Azízího domnieva, že americký prezident Donald Trump počas mierových rokovaní nehovorí pravdu. „Ale mnohokrát sme povedali, že rokovania akceptujeme ako pokračovanie situácie na bojisku. Rokovania považujeme za súčasť bitky,“ povedal pre CNN.
Azízí pri otázke ohľadom sporných bodoch v sprostredkúvaných rokovaniach uviedol, že Irán „nevidí serióznu vôľu dosiahnuť rámec, ktorý by mohol takýto rámec skutočne implementovať“. Spojené štáty podľa jeho slov pôvodne súhlasili s uvoľnením iránskych aktív zmrazených v zahraničí, ale Teherán zo strany Washingtonu zatiaľ nevidel reálnu ochotu tak aj urobiť.
Šéf Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu tiež potvrdil, že predmetom súčasných rokovaní nie je iránsky jadrový program. O tom Teherán dlhodobo hovorí, že slúži len na mierové účely.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v pondelok v príspevku na sociálnej sieti X napísalo, že jeho jednotky „zneškodnili nenaložený ropný tanker v Ománskom zálive po tom, čo plavidlo porušilo prebiehajúcu blokádu proti Iránu pokusom o plavbu do iránskeho prístavu“.