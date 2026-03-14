Azízí:Ukrajina je pre údajnú dronovú podporu Izraela legitímnym cieľom

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Viacerí iránski predstavitelia tvrdia, že Ukrajina dodala bezpilotné stroje Tel Avivu, no neexistuje o tom žiadny dôkaz.

Teherán 14. marca (TASR) - Ukrajina by sa mohla stať „legitímnym cieľom“ pre Irán, vyhlásil predseda Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu Ebráhím Azízí, a obvinil Kyjev z dronovej podpory Izraela. Iránsky zákonodarca v sobotu na sociálnej sieti X uviedol, že „Ukrajina sa fakticky zapojila do vojny“ na Blízkom východe.

Podľa článku51 Charty Organizácie Spojených národov sa celé jej územie (Ukrajiny) stalo pre Irán legitímnym cieľom,“ napísal Azízí v príspevku na X. Neposkytol však dôkazy o tom, že by Kyjev dodal drony Izraelu, pripomenul ukrajinský web Kyiv Post.

Prezident Volodymyr Zelenskyj 10. marca oznámil, že ukrajinskí experti tento týždeň navštívia Katar, Spojené arabské emiráty a Saudskú Arábiu a tamojším ozbrojeným zložkám poskytnú svoje skúsenosti so zostreľovaním iránskych dronov. Na základe praktických znalostí Kyjev tvrdí, že jeho armáda má v súčasnosti jedinečné skúsenosti so zneškodňovaním týchto strojov.

Zelenskyj v pondelok tiež uviedol, že 11 krajín susediacich s Iránom, ako aj európske krajiny a Spojené štáty požiadali Ukrajinu o podporu v boji proti iránskym dronom.
