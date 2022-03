Azorské ostrovy pre seizmickú aktivitu robia prípravy na evakuáciu

Lisabon 24. marca (TASR) - Úrady na portugalskom súostroví Azory v Atlantickom oceáne sa pripravujú na možnú evakuáciu miestnych obyvateľov pre hroziaci výbuch sopky alebo silné zemetrasenie. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Na ostrove San Jorge zaznamenali od soboty už viac ako 1300 otrasov, z ktorých obyvatelia pocítili približne sto. Dôvodom tejto zintenzívnenej seizmickej aktivity, ktorá zatiaľ nespôsobila žiadne škody, by mohla byť zvýšená hladina magmy na tomto súostroví, ktoré je sopečného pôvodu. Experti zatiaľ nevedia, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať.



Predseda regionálnej samosprávy Azorských ostrovov José Manuel Bolieiro vo štvrtok oznámil, že letecké spoločnosti zvyšujú počet letov z ostrova Sao Jorge, kde žije približne 8300 ľudí. Má to umožniť odchod tým obyvateľom, ktorí majú obavy a želajú si odísť.



Ďalším azorským ostrovom Velas od soboty otriaslo viac než 2000 menších zemetrasení a miestne orgány taktiež podnikli prípravné kroky k evakuácii obyvateľstva, ak by došlo k zhoršeniu seizmickej situácie.



Pomoc Azorským ostrovom, ktoré sú od Portugalska vzdialené asi 1500 kilometrov, prisľúbil aj portugalský premiér António Costa. "Portugalsko sprístupňuje všetky potrebné zdroje," vyhlásil na Twitteri.



Posledný výbuch sopky na Azoroch sa odohral v roku 1957 na ostrove Faial. Ten v roku 1998 zasiahlo aj zemetrasenie s magnitúdou 6,9, pri ktorom prišlo o život 61 ľudí.