B. Eilishová bude v roku 2022 hlavnou hviezdou festivalu Glastonbury

Londýn 4. októbra (TASR) - Mladú americkú speváčku Billie Eilishovú ohlásili ako jedného z prvých headlinerov (hlavných hviezd) budúcoročnej edície hudobného festivalu Glastonbury, ktorý sa tradične koná v anglickom grófstve Somerset.



Účasť tejto 19-ročnej popovej hviezdy na danom podujatí v pondelok potvrdili organizátori festivalu s tým, že Eilishová bude najmladšou sólovou headlinerkou festivalu Glastonbury v jeho celej histórii, informuje stanica BBC.



Eilishová bude zároveň prvou ženskou headlinerkou Glastonbury od roku 2016, hoci na rok 2020 bola zazmluvnená Taylor Swiftová, ale pandémia ochorenia COVID-19 tieto plány prekazila.



Festival Glastonbury bol z rovnaného dôvodu zrušený aj tento rok, aj keď organizátori pripravili aspoň virtuálne predstavenie interpretov – napríklad skupín Coldplay a Wolf Alice či speváčky Jorje Smithovej.



Za svoj debutový album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" získala Eilishová niekoľko cien Grammy a Brit Award, pričom nedávno dobyla rebríčky hitparád s jeho nasledovníkom nazvaným "Happier Than Ever".



Minulý týždeň sa v Londýne zúčastnila na premiére najnovšej bondovky "No Time to Die" (Nie je čas zomrieť), do ktorej skomponovala a naspievala rovnomennú pieseň.