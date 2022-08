B. Gates vyzýva Južnú Kóreu, aby zvýšila pomoc pre celosvetové zdravie

Soul 16. augusta (TASR) - Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a americký filantrop Bill Gates v utorok počas návštevy v Soule vyzval Južnú Kóreu, aby bola aktívnejšia v oblasti celosvetového zdravia a aby v spolupráci s jeho nadáciou zvýšila pomoc na posilnenie boja proti infekčným chorobám.



Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá dodala, že Gates vo svojom prejave k poslancom juhokórejského parlamentu zdôraznil, že svet musí byť na prípadnú ďalšiu pandémiu pripravený lepšie.



Vyzval preto na posilnenie medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti vrátane snáh o vývoj vakcín, ktoré by boli účinné proti širšiemu spektru koronavírusov.



Vyzdvihol pritom silné stránky Južnej Kórey v oblasti výroby vakcín a diagnostických prostriedkov, ako aj jej výskumné, vývojové a diagnostické kapacity, a konštatoval, že Kórea má potenciál stať sa v tejto sfére lídrom. Spomenul a ocenil aj jej podporu multilaterálnych iniciatív v oblasti celosvetového zdravia, ako je napríklad prísľub 200 miliónov dolárov pre systém zdieľania vakcín COVAX.



Gates pricestoval do Južnej Kórey v pondelok neskoro večer, aby podpísal dohodu s vládou a načrtol možnosti spolupráce v oblasti celosvetovej zdravotnej bezpečnosti, zlepšenia rovnosti v oblasti zdravia a boja proti infekčným chorobám.



Počas rozhovorov v Soule Gates vyzval na zvýšenie financovania organizácií, ktoré pomáhajú zlepšovať zdravotné podmienky v chudobných krajinách a predchádzať pandémiám, a zaujímal sa o to, či by Južná Kórea bola schopná zvýšiť svoju medzinárodnú pomoc na 1,3 percenta HDP.



Juhokórejskí zákonodarcovia potvrdili, že existuje zhoda v otázke zvýšenia pomoci, a prisľúbili, že budú hrať vedúcu úlohu v reakcii na celosvetové pandémie tým, že od budúceho roka rozšíria účasť svojej krajiny na fondoch Koalície pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI).



CEPI je nadácia, ktorá spolupracuje s verejnými, súkromnými, filantropickými a občianskymi organizáciami na vývoji očkovacích látok proti budúcim epidémiám, vysvetľuje agentúra Reuters.