Johnson odmietol obvinenie britských novín o výroku k lockdownu

Londýn 26. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok poprel vyjadrenie, že by radšej videl "tisícky tiel nakopených do výšky", než aby vyhlásil ďalší lockdown. Informovala o tom stanica Sky News.



Johnson odmietol obvinenie britských novín Daily Mail v pondelkovom vydaní, že tieto slová povedal v októbri, krátko pred druhým celoštátnym lockdownom v Anglicku.



Daily Mail napísal, že Johnson vtedy po zasadnutí vo svojom londýnskom sídle na Downing Street vyhlásil: "Už žiadne po...né lockdowny - nech sa aj kopia do výšky tisícky tiel!"



Premiér na návšteve vo waleskom meste Wrexham dostal cez obed otázku, či niekedy tieto slová povedal. "Nie," zareagoval.



"Podľa mňa je dôležité to, čo ľudia od nás chcú - aby sa nám ako vláde podarilo zaistiť, že lockdowny zaberú, a tie zabrali," vysvetľoval Johnson. "Vzdávam hold ľuďom tejto krajiny, celej našej krajine, že naozaj spojila sily a spolu s prebiehajúcim očkovaním sme toto ochorenie dostali pod kontrolu," dodal.