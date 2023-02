B. Pistorius prijal čínsky mierový plán s nedôverou, žiada skutky

Berlín 26. februára (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v nedeľu vyjadril nedôveru v spojitosti s čínskym mierovým plánom pre vojnu na Ukrajine. Uviedol, že Čína by mala byť posudzovaná podľa skutkov. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na nemecké médiá.



Nemecký minister obrany v rozhovore pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk uviedol, že má informácie o možných plánoch Číny dodávať Rusku tzv. kamikadze drony. Tiež pripomenul, že Peking nedávno predstavil svoj plán na urovnanie krízy na Ukrajine. Pistorius v tejto súvislosti povedal, že Čína by mala byť posudzovaná podľa jej skutkov, nie slov.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok pre Reuters povedal, že Severoatlantická aliancia pozoruje náznaky, že Čína "zvažuje a možno plánuje" poslať Rusku zbrane, ktoré mu majú pomôcť pri invázii na Ukrajinu.



Čína v piatok pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu zverejnila 12-bodový dokument o "politickom urovnaní" tohto konfliktu. Vyzvala pritom Rusko a Ukrajinu, aby čo najskôr začali mierové rozhovory, a upozornila tiež, že v konflikte na Ukrajine nesmú byť použité jadrové zbrane.



Pistorius zdôraznil, že samotný Kyjev by mali prijať rozhodnutie, kedy a za akých podmienok začne rokovať s Moskvou.