Britský minister obrany: Putin je etnický nacionalista

Londýn 28. apríla (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace vo štvrtok označil ruského prezidenta Vladimira Putina za "etnického nacionalistu", ktorý mal dlhodobo v pláne napadnúť susednú krajinu, a prirovnal ho k rakovinovému nádoru na ukrajinskom území. TASR správu prevzala od britskej spravodajskej stanice Sky News.



"Je zrejmé, že existujú aj skupiny ďalších rusky hovoriacich ľudí, o ktorých (Putin) uvažuje potenciálne rovnako ako nacisti v druhej svetovej vojne – že vlastní týchto ľudí," povedal Wallace.



Šéf britského rezortu obrany si myslí, že Putin sa snaží "takmer v zúfalstve" rozšíriť konflikt prostredníctvom vyhrážok či potenciálnymi útokmi pod falošnou vlajkou v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko. Wallace uviedol, že zatiaľ nie je známe, kto stojí za tohtotýždňovými útokmi v tejto oblasti, ale ak by to bolo Rusko, išlo by z jeho strany o "strategickú chybu".



Britský minister obrany dodal, že Putin sa teraz môže usilovať o udržanie oblastí, ktoré ruská armáda okupuje, a "byť len rakovinovým nádorom na Ukrajine".



Západní spojenci musia podľa Wallacea pomôcť Kyjevu vytlačiť Rusov z ukrajinského územia. Šéf britského rezortu obrany naznačil, že Spojené kráľovstvo by mohlo Ukrajinu podporiť aj pri pokuse získať späť územie Krymu, ktoré v roku 2014 anektovalo Rusko.