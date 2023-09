Babajan: Do Arménska odíde 120.000 karabašských Arménov

Near Kornidzor 24. septembra (TASR) - Okolo 120.000 etnických Arménov, ktorí žijú v Náhornom Karabachu, odíde do Arménska, pretože sa obávajú etnických čistiek zo strany Azerbajdžanu. Pre agentúru Reuters to v nedeľu uviedlo vedenie tohto odštiepeneckého regiónu.



"Naši ľudia nechcú žiť na území, ktoré je súčasťou Azerbajdžanu. 99,9 percent z nich radšej opustí naše historické územia," povedal predstaviteľ karabašských Arménov David Babajan, ktorý je poradcom Samvela Šahramanjana, prezidenta samozvanej Republiky Arcach.



Delostrelectvom a raketami začal Azerbajdžan v utorkových ranných hodinách ostreľovať svoj Arménmi obývaný odštiepenecký región Náhorný Karabach v rámci "protiteroristickej operácie", ktorej cieľom malo byť "nastolenie ústavného poriadku", pripomenula agentúra DPA. Voči arménskym separatistom boli azerbajdžanské jednotky vo vojenskej presile. Separatisti sa v priebehu stredy vzdali.



Arménsky premiér Nikol Pašinjan v piatok na rokovaní vlády zopakoval, že nie je bezprostredne potrebné, aby etnickí Arméni v Karabachu opustili svoje domovy. Dodal však, že Arménsko je v prípade potreby pripravené prijať až 40.000 karabašských evakuantov.



Arménsko obvinilo Azerbajdžan z "etnických čistiek a masových zverstiev" voči arménskej populácii v Karabachu.



Azerbajdžan deklaruje, že chce tento región integrovať. Azerbajdžanský minister zahraničných vecí Džejhun Bajramov na pôde OSN avizoval, že jeho krajina je odhodlaná zaručiť obyvateľom Náhorného Karabachu "všetky práva a slobody" v súlade s ústavou a medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv.