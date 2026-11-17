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Babiš: 17. november je o slobode hovoriť bez strachu, nehádajme sa
Babiš tentokrát k Pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe, kam ľudia aj politici každoročne chodia zapaľovať sviečky, nepríde.
Autor TASR
Praha 17. novembra (TASR) - Sedemnásty november je podľa českého premiéra Andreja Babiša najmä o slobode môcť bez strachu povedať vlastný názor či zvoliť si vládu, akú ľudia chcú. V utorok v Deň boja za slobodu a demokraciu na sociálnej sieti X ich vyzval, aby oslavovali, v akej krajine žijú a aby sa nehádali, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„V tento deň sa opakovane písali dejiny našej krajiny. Preto dnes oslavujeme krásny sviatok, ktorý je o slobode. O možnosti hovoriť slobodne pravdu a nebyť za ňu popoťahovaný. O slobode nebáť sa povedať, čo si myslíme. O slobode raz za štyri roky zvoliť vládu, akú chceme. Oslavujme, že žijeme v takej krajine, ktorú nám väčšina sveta môže len závidieť,“ napísal Babiš. Zároveň sa poďakoval mladým, ktorí za tieto hodnoty bojovali najprv v roku 1939 a potom aj o 50 rokov neskôr. Vďaka nim podľa jeho slov patrí 17. november všetkým. „Nehádajme sa, oslavujme Českú republiku,“ dodal.
Babiš tentokrát k Pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe, kam ľudia aj politici každoročne chodia zapaľovať sviečky, nepríde. Spolu s niekoľkými ministrami je až do stredy na trojdňovej návšteve Izraela. V pondelok pred odletom povedal, že si sviatok pripomenie pri lavičke Václava Havla v Tel Avive. Pri oznámení cesty pred niekoľkými dňami uviedol, že ho kolízia so sviatkom mrzí, zároveň si však myslí, že by jeho neprítomnosť v Prahe mohla prispieť k upokojeniu „vyhrotenej situácie“. Narážal tým zrejme na opakované protesty proti plánu jeho vlády zmeniť financovanie verejnoprávnych médií.
Česko a Slovensko si v utorok pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. Pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie sa na mnohých miestach v ČR konajú pietne akty aj oslavy. V hlavnom meste je to napríklad akcia Korzo Národní či Koncert pre budúcnosť na Václavskom námestí, ktoré sú súčasťou celorepublikového Festivalu slobody. Heslom tohtoročného programu Korzo Národní na bývalej Národnej triede je „Nezostávajme bokom. Demokracia stojí na každom z nás“.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„V tento deň sa opakovane písali dejiny našej krajiny. Preto dnes oslavujeme krásny sviatok, ktorý je o slobode. O možnosti hovoriť slobodne pravdu a nebyť za ňu popoťahovaný. O slobode nebáť sa povedať, čo si myslíme. O slobode raz za štyri roky zvoliť vládu, akú chceme. Oslavujme, že žijeme v takej krajine, ktorú nám väčšina sveta môže len závidieť,“ napísal Babiš. Zároveň sa poďakoval mladým, ktorí za tieto hodnoty bojovali najprv v roku 1939 a potom aj o 50 rokov neskôr. Vďaka nim podľa jeho slov patrí 17. november všetkým. „Nehádajme sa, oslavujme Českú republiku,“ dodal.
Babiš tentokrát k Pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe, kam ľudia aj politici každoročne chodia zapaľovať sviečky, nepríde. Spolu s niekoľkými ministrami je až do stredy na trojdňovej návšteve Izraela. V pondelok pred odletom povedal, že si sviatok pripomenie pri lavičke Václava Havla v Tel Avive. Pri oznámení cesty pred niekoľkými dňami uviedol, že ho kolízia so sviatkom mrzí, zároveň si však myslí, že by jeho neprítomnosť v Prahe mohla prispieť k upokojeniu „vyhrotenej situácie“. Narážal tým zrejme na opakované protesty proti plánu jeho vlády zmeniť financovanie verejnoprávnych médií.
Česko a Slovensko si v utorok pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. Pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie sa na mnohých miestach v ČR konajú pietne akty aj oslavy. V hlavnom meste je to napríklad akcia Korzo Národní či Koncert pre budúcnosť na Václavskom námestí, ktoré sú súčasťou celorepublikového Festivalu slobody. Heslom tohtoročného programu Korzo Národní na bývalej Národnej triede je „Nezostávajme bokom. Demokracia stojí na každom z nás“.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)