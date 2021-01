Babiš a ďalší šéfovia vlád žiadajú EÚ o schvaľovanie nových vakcín

Zdravotná sestra ukazuje ampulku s vakcínou proti novému koronavírusu od firmy Moderna, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Praha/Viedeň/Kodaň/Atény 20. januára (TASR) - Šéfovia vlád Českej republiky, Dánska, Grécka a Rakúska zaslali spoločný list predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi, v ktorom žiadajú o čo najrýchlejšie schvaľovanie nových vakcín proti koronavírusu.Štvorica politikov - český premiér Andrej Babiš, rakúsky kancelár Sebastian Kurz a predsedovia vlád Dánska a Grécka Mette Fredriksenová a Kyriakos Mytsotakis - požaduje, aby Európska rada v tomto smere vyslala silný signál Európskej liekovej agentúre (EMA), ktorá schvaľuje vakcíny na použitie v krajinách EÚ. Text listu zverejnil na Twitteri spravodajca agentúry Bloomberg.Výzva bola zverejnená pred štvrtkovým mimoriadnym videosummitom lídrov EÚ. Bude venovaný predovšetkým pokračujúcemu očkovaniu proti koronavírusu, ktoré v krajinách EÚ odštartovalo koncom decembra.EÚ zatiaľ schválila očkovacie látky proti koronavírusu od firiem Pfizer-BioNTech a Moderna. V poradí tretiu vakcínu proti koronavírusu, vyvinutú Oxfordskou univerzitou a spoločnosťou AstraZeneca, by mohla EMA odsúhlasiť do konca januára.Signatári uvedeného listu zdôraznili potrebu urýchleného schválenia očkovacích látok od ďalších výrobcov, s ktorými EÚ uzavrela kontrakty.píše sa v liste datovanom 19. januárom.Konkrétne sa v ňom spomína vakcína od firmy AstraZeneca a všeobecne aj ďalšie, ešte neschválené očkovacie látky od iných výrobcov.Signatári apelujú aj na farmaceutické spoločnosti, aby začali dodávať svoje vakcíny okamžite po ukončení schvaľovacieho procesu, respektíve aby prípravnú distribúciu odštartovali ešte pred jeho zavŕšením.Podľa štvorice šéfov vlád sú tieto kroky nevyhnutné, aby sa podarilo do leta zaočkovať 70 percent obyvateľov krajín Únie, čo je cieľ stanovený Európskou komisiou.EÚ v mene svojich členských štátov vedie rokovania o dodávkach vakcín proti novému koronavírusu pre približne 450 miliónov obyvateľov. Doposiaľ uzavrela kontrakty so šiestimi rôznymi výrobcami na celkovo dve miliardy dávok.Obavy, že EÚ nebude mať dostatok vakcín, zosilneli po minulotýždňovom oznámení spoločnosti Pfizer o oneskorení dodávok očkovacích látok z dôvodu prác v závode tejto firmy v Belgicku.