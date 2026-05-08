Babiš a De Wever sú za diplomatickú iniciatívu EÚ vo vojne na Ukrajine
Autor TASR
Praha 8. mája (TASR) - Česko a Belgicko sa zhodujú na tom, že medzi najväčšie problémy EÚ z hľadiska jej konkurencieschopnosti patria vysoké ceny energií, ktoré je nevyhnutné znížiť napríklad aj rozvojom jadrovej energie. Po rokovaní v Prahe to povedali premiéri ČR a Belgicka Andrej Babiš a Bart De Wever. Obaja podotkli, že našli v mnohých témach zhodu. V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa zasadzujú o diplomatickú iniciatívu EÚ, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Som rád, aspoň mám z toho taký pocit, že si s pánom premiérom rozumieme. Sme pragmatickí, máme dobrú chémiu,“ pochvaľoval si stretnutie Babiš. V podobnom duchu hovoril aj De Wever. Vyzdvihol prístup českého premiéra na summitoch EÚ, kde je podľa jeho slov úprimný, priamy a vždy vraj hovorí presne to, čo si myslí, čo podľa neho nebýva zvykom. Zdôraznil, že aj on vníma mnohé obavy, o ktorých na rokovaniach Európskej rady hovorí Babiš.
Rovnako ako on, aj De Wever považuje za kľúčový problém Európy vysoké ceny energií. Rovnaký pohľad majú aj na investície do jadrovej energie, podľa belgického premiéra by na európskom energetickom trhu mala nastať „jadrová renesancia“. Pri debate o novom rozpočte EÚ rovnako ako Babiš nepovažuje ďalšie zadlžovanie za správnu cestu. „Myslím si, že v tomto sme určite spojencami,“ podotkol.
Jednou z tém rokovania bola aj obrana a výdavky v rámci NATO. „Hovorili sme, samozrejme, aj o tých percentách, o ktorých dnes tak radi hovoríme v rámci NATO a ako to vníma on,“ naznačil Babiš. Na otázku, či by sa ČR mohla od Belgicka inšpirovať v tom, ako efektívne vynakladať výdavky na obranu, Babiš odpovedal vyhýbavo. Vraj sa niečo dozvedel, ale nebude to prezrádzať. Dodal, že vláda v pondelok schváli nového splnomocnenca pre plnenie záväzkov voči NATO, ktorý sa tým bude zaoberať naprieč rezortmi.
Témami rokovania boli aj medzinárodné otázky vrátane vojny na Ukrajine či situácie na Blízkom východe. De Wever v súvislosti s vojnou na Ukrajine uviedol, že obaja chcú, aby skončila a aby Rusko a Ukrajina dosiahli prijateľnú mierovú dohodu. Pokračovanie vojny je pre Európu zlé ekonomicky aj geopoliticky, lebo ju to oslabuje, podotkol belgický premiér. „Takže rovnako ako Andrej, zasadzoval by som sa za diplomatickú iniciatívu Európskej únie, aby sa aspoň pokúsila byť pri rokovacom stole a pokúsila sa dosiahnuť ukončenie tohto konfliktu,“ dodal.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
