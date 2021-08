Babiš a Steinmeier hovorili o vzájomných vzťahoch i Afganistane

Praha 27. augusta (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier hovoril v piatok v Prahe s českým premiérom Andrejom Babišom o bilaterálnych vzťahoch, o Afganistane, aktuálnom vývoji koronavírusovej pandémie a o budúcom českom predsedníctve v EÚ.



Babiš Steinmeierovi vyslovil uznanie za to, že si vo štvrtok uctil pamiatku parašutistov, ktorí v roku 1942 uskutočnili útok na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.



"Veľmi som ocenil jeho návštevu v krypte pravoslávneho kostola na Resslovej ulici, kde si uctil pamiatku československých výsadkárov," napísal Babiš na Twitteri. "Je to silné gesto priateľstva ČR a Nemecka," dodal.



Nemecký prezident neskôr v piatok navštívil České vysoké učenie technické (ČVUT), kde sa v inštitúte informatiky oboznámil s "najnovšími experimentami zameranými na robotiku a umelú inteligenciu", napísala na svojej webovej stránke televízna stanica ČT24.



Nemecká delegácia potom zamierila do Ústia nad Labem, kde nemecký prezident navštívil v mestskom múzeu expozíciu Naši Nemci. Steinmeiera tam privítali predstavitelia mesta a český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek.



Nemecký prezident sa v piatok popoludní vráti do Berlína. Z Ústia nad Labem odcestuje vlakom.



Steinmeier v stredu týmto dopravným prostriedkom na svoju návštevu ČR aj pricestoval. Zeman ho v ten deň privítal na zámku v Lánoch, kde sa na večeri zúčastnili aj manželky oboch prezidentov.



Oficiálne Zeman Steinmeiera privítal vo štvrtok na Pražskom hrade s vojenskými poctami. Štátnici sa počas rokovania venovali aj aktuálnej situácii v Afganistane, ale aj vzťahom k Rusku a Číne.