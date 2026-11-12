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Babiš a Zelenskyj hovorili o úlohe Európy v mierových rokovaniach
Český minister zahraničných vecí Petr Macinka predpokladá, že Babiš so Zelenským hovorili napríklad aj o pokračovaní českej muničnej iniciatívy či humanitárnej pomoci.
Autor TASR
Praha/Dublin 12. novembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš sa vo štvrtok na okraj zasadnutia Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Dubline stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovorili spolu napríklad o vývoji mierových rokovaní a role Európy, napísal k schôdzke Babiš na sociálnych sieťach, informuje spravodajkyňa TASR.
„Hovorili sme o výsledkoch podnikateľskej misie (ministra priemyslu a obchodu ČR) Karla Havlíčka, ale hlavne o aktuálnom vývoji mierových rokovaní a role Európy,“ stručne okomentoval stretnutie český premiér. Havlíček bol vo štvrtok a v piatok spolu s podnikateľskou delegáciou na Ukrajine, kde okrem iného oznámil, že Kyjev má záujem o 16 českých lietadiel L-39 Skyfox.
Babiš v stredu v rozhovore pre denník Blesk povedal, že o stretnutie v Dubline požiadala ukrajinská strana. Avizoval, že sa bude zaujímať o názory Zelenského, pričom podotkol, že je nutné, aby vojna skončila a európske peniaze určené Ukrajine išli na jej rekonštrukciu a nie na financovanie vojny.
Český minister zahraničných vecí Petr Macinka predpokladá, že Babiš so Zelenským hovorili napríklad aj o pokračovaní českej muničnej iniciatívy či humanitárnej pomoci. „Určite je záujem osvetliť situáciu, v akej sa Ukrajina teraz nachádza, určite dôjde reč na pokračovanie muničnej iniciatívy či na nejakú humanitárnu pomoc, ale možno aj na trilaterálne rokovania, pozíciu Európy a ako v tom ďalej pokračovať,“ povedal Macinka v relácii Interview ČT24, ktorá sa vysielala približne v čase rokovania Babiša so Zelenským.
K záujmu Kyjeva o lietadlá Skyfox dodal, že sa o tom rokuje už niekoľko mesiacov. Financie na prvé štyri kusy má podľa jeho slov Ukrajina už zaistené z európskych zdrojov a peniaze na zvyšné jej pomáha zohnať aj Česko. Sám sa vo firme Aero Vodochody, ktorá stroje vyrába, vraj snažil vyjednať, aby bola Ukrajina uprednostnená pred ostatnými záujemcami a lietadlá tak mala čo najskôr.
„Ak dobre viem, tak v tejto chvíli je na českej strane hotovo, aj osobne som sa to snažil urýchľovať. Čaká sa ešte na exportné licencie... Hovoríme ešte o chýbajúcich povoleniach z Belgicka, Francúzska a Spojených štátov,“ dodal Macinka.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Hovorili sme o výsledkoch podnikateľskej misie (ministra priemyslu a obchodu ČR) Karla Havlíčka, ale hlavne o aktuálnom vývoji mierových rokovaní a role Európy,“ stručne okomentoval stretnutie český premiér. Havlíček bol vo štvrtok a v piatok spolu s podnikateľskou delegáciou na Ukrajine, kde okrem iného oznámil, že Kyjev má záujem o 16 českých lietadiel L-39 Skyfox.
Babiš v stredu v rozhovore pre denník Blesk povedal, že o stretnutie v Dubline požiadala ukrajinská strana. Avizoval, že sa bude zaujímať o názory Zelenského, pričom podotkol, že je nutné, aby vojna skončila a európske peniaze určené Ukrajine išli na jej rekonštrukciu a nie na financovanie vojny.
Český minister zahraničných vecí Petr Macinka predpokladá, že Babiš so Zelenským hovorili napríklad aj o pokračovaní českej muničnej iniciatívy či humanitárnej pomoci. „Určite je záujem osvetliť situáciu, v akej sa Ukrajina teraz nachádza, určite dôjde reč na pokračovanie muničnej iniciatívy či na nejakú humanitárnu pomoc, ale možno aj na trilaterálne rokovania, pozíciu Európy a ako v tom ďalej pokračovať,“ povedal Macinka v relácii Interview ČT24, ktorá sa vysielala približne v čase rokovania Babiša so Zelenským.
K záujmu Kyjeva o lietadlá Skyfox dodal, že sa o tom rokuje už niekoľko mesiacov. Financie na prvé štyri kusy má podľa jeho slov Ukrajina už zaistené z európskych zdrojov a peniaze na zvyšné jej pomáha zohnať aj Česko. Sám sa vo firme Aero Vodochody, ktorá stroje vyrába, vraj snažil vyjednať, aby bola Ukrajina uprednostnená pred ostatnými záujemcami a lietadlá tak mala čo najskôr.
„Ak dobre viem, tak v tejto chvíli je na českej strane hotovo, aj osobne som sa to snažil urýchľovať. Čaká sa ešte na exportné licencie... Hovoríme ešte o chýbajúcich povoleniach z Belgicka, Francúzska a Spojených štátov,“ dodal Macinka.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)