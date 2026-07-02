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Babiš: Ak Pavel skutočne na summit NATO poletí, poškodí tým Česko
Pavel a Babiš sa vo štvrtok osobne stretli na rokovaní Bezpečnostnej rady štátu na úrade vlády.
Autor TASR
Praha 2. júla (TASR) - Ak český prezident Petr Pavel budúci týždeň odcestuje do Ankary na summit Severoatlantickej aliancie, podľa premiéra ČR Andreja Babiša tým poškodí Česko v zahraničí. Povedal to vo štvrtok v rozhovore pre server Deník.cz, kde zároveň zdôraznil, že vláda si jeho účasť v Ankare neželá, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„My sa snažíme presvedčiť pána prezidenta, že tento summit NATO bude úplne iný než tie predchádzajúce a že je dôležité, aby tam nová vláda bola prítomná a obhajovala nesplnenie záväzku ČR voči NATO Fialovou vládou a tiež pozíciu ČR. Dúfali sme, že to pán prezident pochopí,“ povedal Babiš.
Síce je pravda, že na summity NATO chodili za ČR historicky hlavne prezidenti, tentoraz sa tam však podľa slov Babiša bude hovoriť najmä o ekonomických záležitostiach, na ktoré prezident nemá vplyv, a preto by ČR mala zastupovať vládna delegácia.
„Ponúkali sme mu, aby bol nad vecou a nepoškodzoval ČR v zahraničí, pretože tým, čo robí, ju poškodzuje. Ak skutočne poletí na summit, tak nás poškodí. Je to úplne zbytočné,“ zdôraznil Babiš a zopakoval, že na budúci rok môže ČR na summite zastupovať Pavel.
Pripomenul tiež, že ho vláda už schválila za vedúceho delegácie na Valné zhromaždenie OSN. „Už neviem, čo by sme mali urobiť a prečo tak strašne chce byť v Ankare,“ čudoval sa premiér.
Zdôraznil, že jeho kabinet si neželá, aby tam išiel, zároveň však dodal, že vláda mu vo výkone ústavných povinností určite nebráni. „Pevne verím, že pán prezident si to ešte do utorka rozmyslí,“ dodal.
Pavel podľa Babiša týmto správaním už vedie kampaň za svoje znovuzvolenie a on nechce byť jej súčasťou. Podotkol, že od začiatku prezidentovi neustále ustupoval. Pripomenul, že ho Pavel nechcel vymenovať skôr, než vyrieši konflikt záujmov súvisiaci s holdingom Agrofert a neskôr zas odmietol vymenovať Filipa Turka za ministra. Babiš podľa svojich slov nechcel ísť s prezidentom do sporu, a preto ustúpil a „trpezlivo znášal tieto neprávosti“.
Pavel a Babiš sa vo štvrtok osobne stretli na rokovaní Bezpečnostnej rady štátu na úrade vlády. Bolo to zrejme poslednýkrát pred summitom, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň. Prezident sa podľa médií snažil presvedčiť premiéra, aby do Turecka išli jedným lietadlom a nie dvomi, ako o tom rozhodla vláda. V stredu to označil za absurdné. Či toto rozhodnutie vláda nakoniec zmení, zatiaľ nie je jasné.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„My sa snažíme presvedčiť pána prezidenta, že tento summit NATO bude úplne iný než tie predchádzajúce a že je dôležité, aby tam nová vláda bola prítomná a obhajovala nesplnenie záväzku ČR voči NATO Fialovou vládou a tiež pozíciu ČR. Dúfali sme, že to pán prezident pochopí,“ povedal Babiš.
Síce je pravda, že na summity NATO chodili za ČR historicky hlavne prezidenti, tentoraz sa tam však podľa slov Babiša bude hovoriť najmä o ekonomických záležitostiach, na ktoré prezident nemá vplyv, a preto by ČR mala zastupovať vládna delegácia.
„Ponúkali sme mu, aby bol nad vecou a nepoškodzoval ČR v zahraničí, pretože tým, čo robí, ju poškodzuje. Ak skutočne poletí na summit, tak nás poškodí. Je to úplne zbytočné,“ zdôraznil Babiš a zopakoval, že na budúci rok môže ČR na summite zastupovať Pavel.
Pripomenul tiež, že ho vláda už schválila za vedúceho delegácie na Valné zhromaždenie OSN. „Už neviem, čo by sme mali urobiť a prečo tak strašne chce byť v Ankare,“ čudoval sa premiér.
Zdôraznil, že jeho kabinet si neželá, aby tam išiel, zároveň však dodal, že vláda mu vo výkone ústavných povinností určite nebráni. „Pevne verím, že pán prezident si to ešte do utorka rozmyslí,“ dodal.
Pavel podľa Babiša týmto správaním už vedie kampaň za svoje znovuzvolenie a on nechce byť jej súčasťou. Podotkol, že od začiatku prezidentovi neustále ustupoval. Pripomenul, že ho Pavel nechcel vymenovať skôr, než vyrieši konflikt záujmov súvisiaci s holdingom Agrofert a neskôr zas odmietol vymenovať Filipa Turka za ministra. Babiš podľa svojich slov nechcel ísť s prezidentom do sporu, a preto ustúpil a „trpezlivo znášal tieto neprávosti“.
Pavel a Babiš sa vo štvrtok osobne stretli na rokovaní Bezpečnostnej rady štátu na úrade vlády. Bolo to zrejme poslednýkrát pred summitom, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň. Prezident sa podľa médií snažil presvedčiť premiéra, aby do Turecka išli jedným lietadlom a nie dvomi, ako o tom rozhodla vláda. V stredu to označil za absurdné. Či toto rozhodnutie vláda nakoniec zmení, zatiaľ nie je jasné.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)