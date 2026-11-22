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Babiš: Aktuálny návrh rozpočtu EÚ je pre Česko absolútne neprijateľný
Členské štáty EÚ sa na výške budúceho dlhodobého finančného rámca nevedia zhodnúť a niektoré krajiny, vrátane Nemecka, vedú snahy o jeho výrazné zníženie.
Autor TASR
Praha 22. novembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v nedeľnom videu na sociálnych sieťach ostro kritizoval aktuálny návrh rozpočtu Európskej únie a označil ho za absolútne neprijateľný. TASR o tom informuje podľa správy servera Novinky.cz.
Predseda Európskej rady António Costa v sobotu predstavil svoj revidovaný kompromisný plán dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 a navrhol ho znížiť o 204 miliárd eur oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie.
Členské štáty EÚ sa na výške budúceho dlhodobého finančného rámca nevedia zhodnúť a niektoré krajiny, vrátane Nemecka, vedú snahy o jeho výrazné zníženie.
„Včera som si písal s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktorý ma informoval o novom návrhu írskeho predsedníctva, ktoré navrhuje zase zníženie rozpočtu o 32 miliárd eur. Je to pre nás absolútne neprijateľné,“ vyhlásil Babiš
Česko podľa jeho slov dáva do európskeho rozpočtu stále viac peňazí. Tento rok by to malo byť už 82 miliárd korún, poznamenal.
„Áno, my významne prispievame a ten rozpočet je celkovo asi o 430 miliárd nižší. Teraz nám v rámci tohto návrhu írskeho predsedníctva majú dokonca znížiť 7,5 miliardy korún,“ povedal premiér.
Vo svojom príspevku zároveň kritizoval, koľko budú stáť na roky 2028 až 2034 všetky európske štruktúry – parlament, komisia či úradníci. „Sto miliárd eur, čo je 2500 miliárd korún. To je takmer presne suma výdavkov českého rozpočtu na rok 2027,“ zdôraznil Babiš.
Skritizoval aj ďalšie výdavky EÚ, a to konkrétne 100 miliárd eur pre Ukrajinu z európskeho rozpočtu. „A prečo? Prečo my máme dávať peniaze z európskeho rozpočtu Ukrajine? Má dostávať peniaze mimo európskeho rozpočtu. Takže rokovania budú veľmi tvrdé, pozície sú veľmi rozdielne,“ dodal premiér. Podľa jeho slov bude v tejto súvislosti bojovať o viac peňazí pre Česko.
Únia sa snaží dosiahnuť dohodu o svojich dlhodobých financiách do konca tohto roka. Najnovší návrh bude predmetom rokovaní už na budúcotýždňovom summite lídrov EÚ v Bruseli.
Predseda Európskej rady António Costa v sobotu predstavil svoj revidovaný kompromisný plán dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 a navrhol ho znížiť o 204 miliárd eur oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie.
Členské štáty EÚ sa na výške budúceho dlhodobého finančného rámca nevedia zhodnúť a niektoré krajiny, vrátane Nemecka, vedú snahy o jeho výrazné zníženie.
„Včera som si písal s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktorý ma informoval o novom návrhu írskeho predsedníctva, ktoré navrhuje zase zníženie rozpočtu o 32 miliárd eur. Je to pre nás absolútne neprijateľné,“ vyhlásil Babiš
Česko podľa jeho slov dáva do európskeho rozpočtu stále viac peňazí. Tento rok by to malo byť už 82 miliárd korún, poznamenal.
„Áno, my významne prispievame a ten rozpočet je celkovo asi o 430 miliárd nižší. Teraz nám v rámci tohto návrhu írskeho predsedníctva majú dokonca znížiť 7,5 miliardy korún,“ povedal premiér.
Vo svojom príspevku zároveň kritizoval, koľko budú stáť na roky 2028 až 2034 všetky európske štruktúry – parlament, komisia či úradníci. „Sto miliárd eur, čo je 2500 miliárd korún. To je takmer presne suma výdavkov českého rozpočtu na rok 2027,“ zdôraznil Babiš.
Skritizoval aj ďalšie výdavky EÚ, a to konkrétne 100 miliárd eur pre Ukrajinu z európskeho rozpočtu. „A prečo? Prečo my máme dávať peniaze z európskeho rozpočtu Ukrajine? Má dostávať peniaze mimo európskeho rozpočtu. Takže rokovania budú veľmi tvrdé, pozície sú veľmi rozdielne,“ dodal premiér. Podľa jeho slov bude v tejto súvislosti bojovať o viac peňazí pre Česko.
Únia sa snaží dosiahnuť dohodu o svojich dlhodobých financiách do konca tohto roka. Najnovší návrh bude predmetom rokovaní už na budúcotýždňovom summite lídrov EÚ v Bruseli.