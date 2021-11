Babiš: Antigénové testy čoskoro nebudú stačiť, vláda to schváli

Praha 15. novembra (TASR) - Dosluhujúca česká vláda čoskoro rozhodne, že neočkovaným ľuďom nebude pri vstupe do reštaurácií či na kultúrne akcie stačiť preukázať sa výsledkom antigénového testu na covid. V pondelok to povedal český premiér Andrej Babiš, ktorého citoval spravodajský server Novinky.cz.



"Vláda to určite schváli. Chceme tým presvedčiť ľudí, aby sa očkovali. PCR testy sú totiž drahé," povedal Babiš po stretnutí s prezidentom ČR Milošom Zemanom.



Takáto zmena pravidiel by mohla začať platiť zrejme už od 1. decembra, ako už predtým naznačil minister zdravotníctva Adam Vojtěch.



Ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní alebo covid neprekonali, sa tak kvôli potrebe PCR testov výrazne predražia návštevy reštaurácií, ako aj kultúrnych a športových podujatí. Na týchto miestach je totiž povinné kontrolovať potvrdenia o bezinfekčnosti.



Epidemická situácia sa v ČR aj naďalej zhoršuje. Zdravotnícke úrady zaznamenali za nedeľu 5650 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je štvrtá najvyššia hodnota pre tento deň v týždni od začiatku pandémie. Najhorší bol vlaňajší 25. november so 7300 prípadmi. Pred týždňom odhalili laboratóriá 3005 infikovaných.



Od pondelka 15. novembra platia v Česku niektoré nové, prísnejšie opatrenia. Napríklad nezaočkovaní zamestnanci nemocníc a ďalších lôžkových zariadení sa musia povinne každý týždeň aspoň raz testovať. Študenti vysokých a vyšších odborných škôl musia nosiť respirátory aj pri výučbe v učebniach, kde sa zíde najmenej 50 študentov. Očkovanie cudzincov proti ochoreniu COVID-19, ak legálne a dlhodobo pôsobia v ČR, začne platiť štát. Cudzinci si budú platiť len aplikáciu dávky, nie dávku samotnú.