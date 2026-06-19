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Babiš: Ben Gvir je strašný minister, sankciami by mu EÚ mohla pomôcť
Ben Gvir sa podľa slov českého premiéra správa „absolútne nenormálne, extrémne, neprijateľne a úplne strašne“.
Autor TASR
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Praha/Brusel 19. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš súhlasí s postojom ministra zahraničných vecí Petra Macinku a názorom lídrov niektorých ďalších európskych štátov na prípadné uvalenie sankcií na izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira. Podľa Babiša je jeho správanie síce neprijateľné, no ak by naňho EÚ uvalila sankcie, mohla by mu tým nechcene pomôcť v budúcich voľbách. Babiš to povedal v piatok po skončení summitu EÚ v Bruseli, informuje spravodajkyňa TASR.
Ben Gvir sa podľa slov českého premiéra správa „absolútne nenormálne, extrémne, neprijateľne a úplne strašne“. Napriek tomu však súhlasí s Macinkom, ktorý nedávno povedal, že žiadne sankcie EÚ na predstaviteľov Izraela nepodporí. „Má pravdu v tom, že ten minister je strašný, neprijateľný a nemal by tam byť, ale ak bude na sankčnom zozname, bude mať popularitu, bude zo seba robiť martýra a môžeme mu tým nechcene pomôcť k tomu, aby vo voľbách získal päť percent a dostal sa tam (Aby sa strana dostala do Knesetu, potrebuje získať najmenej 3,25 percenta hlasov, pozn. TASR). A po druhé, je to o tom, že USA a Trump sú hlavným spojencom Izraela,“ vysvetlil český premiér. Dodal, že rôzne členské štáty na to mali rôzne vyhranené názory.
Viaceré európske štáty žiadali v uplynulých týždňoch uvaliť sankcie na Ben Gvira po tom, čo na sociálnych sieťach zverejnil video, na ktorom sa vysmieva aktivistom z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do Pásma Gazy. Na videu z prístavu Ašdod kľačia aktivisti so zaviazanými očami v predklone s rukami zviazanými za chrbtom. Ben Gvir medzi nimi prechádza s izraelskou vlajkou a s výsmechom sa im prihovára slovami: „Vitajte v Izraeli, my sme pánmi tohto domu.“ Skritizovali ho za to izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj minister zahraničných vecí Gideon Saar.
V piatok v reakcii na nočný útok Hizballáhu, pri ktorom na juhu Libanonu zahynuli štyria izraelskí vojaci, Ben Gvir zasa vyhlásil, že „celý Libanon musí zhorieť“. Ben Gvir je predsedom krajne pravicovej strany Židovská sila (Ocma jehudit).
Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ o uvalení sankcií na izraelského ministra národnej bezpečnosti rokovali na pondelkovom zasadnutí v Luxemburgu. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová však oznámila, že k dohode nedospeli.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Ben Gvir sa podľa slov českého premiéra správa „absolútne nenormálne, extrémne, neprijateľne a úplne strašne“. Napriek tomu však súhlasí s Macinkom, ktorý nedávno povedal, že žiadne sankcie EÚ na predstaviteľov Izraela nepodporí. „Má pravdu v tom, že ten minister je strašný, neprijateľný a nemal by tam byť, ale ak bude na sankčnom zozname, bude mať popularitu, bude zo seba robiť martýra a môžeme mu tým nechcene pomôcť k tomu, aby vo voľbách získal päť percent a dostal sa tam (Aby sa strana dostala do Knesetu, potrebuje získať najmenej 3,25 percenta hlasov, pozn. TASR). A po druhé, je to o tom, že USA a Trump sú hlavným spojencom Izraela,“ vysvetlil český premiér. Dodal, že rôzne členské štáty na to mali rôzne vyhranené názory.
Viaceré európske štáty žiadali v uplynulých týždňoch uvaliť sankcie na Ben Gvira po tom, čo na sociálnych sieťach zverejnil video, na ktorom sa vysmieva aktivistom z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do Pásma Gazy. Na videu z prístavu Ašdod kľačia aktivisti so zaviazanými očami v predklone s rukami zviazanými za chrbtom. Ben Gvir medzi nimi prechádza s izraelskou vlajkou a s výsmechom sa im prihovára slovami: „Vitajte v Izraeli, my sme pánmi tohto domu.“ Skritizovali ho za to izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj minister zahraničných vecí Gideon Saar.
V piatok v reakcii na nočný útok Hizballáhu, pri ktorom na juhu Libanonu zahynuli štyria izraelskí vojaci, Ben Gvir zasa vyhlásil, že „celý Libanon musí zhorieť“. Ben Gvir je predsedom krajne pravicovej strany Židovská sila (Ocma jehudit).
Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ o uvalení sankcií na izraelského ministra národnej bezpečnosti rokovali na pondelkovom zasadnutí v Luxemburgu. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová však oznámila, že k dohode nedospeli.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)