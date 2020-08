Babiš: Bieloruské voľby musia byť znovu so zahraničnými pozorovateľmi

Praha 14. augusta (TASR) – Český premiér Andrej Babiš sa v piatok vyjadril, že voľby v Bielorusku by sa mali zopakovať za účasti medzinárodných pozorovateľov.



„Dnes ráno som apeloval na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú ohľadom situácie v Bielorusku, ktorá je naozaj vážna. Po dohode s poľským premiérom Mateuszom Morawieckym som požiadal o zvolanie urgentnej videokonferencie členov Európskej rady," napísal na Twitteri.



„Videl som viacero videí z Bieloruska, kde zbabelá agresívna polícia mláti bezbranných ľudí. Je to neuveriteľné zverstvo. Pevne dúfam, že sú to posledné hodiny diktátorského režimu a že občania zvíťazia," vyjadril sa ešte vo štvrtok na rovnakej sociálnej sieti.



Zároveň musí podľa premiéra byť vyslaný jasný signál ohľadom sankcií, ktorý musí trvať dovtedy, dokým v Bielorusku neprebehnú slobodné a transparentné voľby za prítomnosti zahraničných pozorovateľov.