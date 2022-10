Babiš bude kandidovať za prezidenta

Praha 30. októbra (TASR) - Český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš bude kandidovat za prezidenta ČR. Oznámil to v nedeľu v Televíznych novinách stanice TV Nova.



Babiš chce byť podľa vlastných slov prezidentom, ktorý bude vládu tlačiť k ďalšej pomoci občanom Českej republiky. "Od momentu, keď som vstúpil do politiky, mám jeden cieľ. Aby sa ľuďom žilo lepšie. A keď vidím, aká je vláda neakčná a nepomáha ľuďom, tak som sa nakoniec rozhodol kandidovať na post prezidenta Českej republiky," vyhlásil.



Babiš nedeľným oznámením konečne ukončil špekulácie o svojej kandidatúre. TV Nova na svojej webstránke podotýka, že víťazstvo vo voľbách však rozhodne "nemá vo vrecku". Najnovšie prieskumy verejnej mienky totiž favorizujú bývalého predsedu vojenského výboru NATO a generála vo výslužbe Petra Pavla a podľa niektorých by Babiša mohli poraziť dokonca aj iní kandidáti.



Vedomý si je toho aj samotný Babiš. "Veľké šance mi prieskumy nedávajú. Avšak som bojovník, takže urobím maximum pre to, aby som presvedčil ľudí, že budem dobrým kandidátom na post prezidenta," zhodnotil v priamom prenose na TV Nova.



Prezidentské voľby sa v Česku budú konať 13. a 14. januára a ich prípadné druhé kolo 27. a 28. januára 2023. Česi vo voľbách rozhodnú, kto nahradí na poste hlavy štátu Miloša Zemana, ktorému sa skončí druhé funkčné obdobie.



Babiš v nedeľu oznámil, že v pondelok požiada o podporu svojej kandidatúry poslanecký klub ANO. Pre kandidatúru, ktorá musí byť oficiálne podaná do 8. novembra, potrebuje podporu 20 poslancov.