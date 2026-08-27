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Babiš: Budúci rozpočet EÚ nesmie zhoršiť postavenie slabších ekonomík
Pre Česko je podľa slov Babiša zásadné, aby dosiahlo v rámci vyjednávania čo najlepší výsledok.
Autor TASR,aktualizované
Praha 27. augusta (TASR) - Budúci európsky rozpočet, ktorý bude pokrývať obdobie rokov 2028 až 2034, nesmie podľa českého premiéra Andreja Babiša zhoršiť postavenie slabších ekonomík a priemyselných krajín Únie. V piatok po stretnutí s predsedom Európskej rady Antóniom Costom v Prahe zdôraznil, že rozpočet musí zaručiť rovnováhu naprieč Európskou úniou (EÚ), informuje spravodajkyňa TASR.
Pre Česko je podľa slov Babiša zásadné, aby dosiahlo v rámci vyjednávania čo najlepší výsledok. „Škrty v kohéznych a poľnohospodárskych fondoch, ktoré navrhuje Európska komisia, pre nás nie sú prijateľné. Samozrejme, podporujeme financovanie obrany alebo investícií do technológií, ale nesmie to ísť na úkor našich regiónov,“ zdôraznil predseda českej vlády.
Budúci rozpočet podľa neho musí zaručiť rovnováhu naprieč EÚ. „Podľa nášho názoru nesmie zhoršiť postavenie slabších ekonomík a priemyselných krajín. Členské štáty si musia byť rovné... A, samozrejme, je dôležité, aby z tých centrálne riadených programov, ktoré idú napríklad na zvýšenie konkurencieschopnosti, mohli ťažiť všetci a nielen tie najbohatšie a najväčšie krajiny,“ pokračoval Babiš.
Hlavným problémom pre ČR sú podľa neho drahé energie. Je presvedčený o nevyhnutnosti revízie systému emisných povoleniek. Ich vysoké ceny podľa Babiša ničia európsky priemysel a Európa by mala dbať na to, aby priemysel neodchádzal inam. Český premiér tiež zdôraznil, že pre jeho krajinu je návrh rozdelenia výnosov z povoleniek neakceptovateľný. Je za to, aby výnosy zostali v rukách členských štátov, ktoré podľa jeho slov najlepšie vedia, ako ich investovať. Dodal, že Česko vidí iné možnosti vlastných zdrojov EÚ, napríklad zvýšiť príjmy z ciel.
Vo vyjednávaní môže podľa Babiša zohrať rolu aj to, ako budú postupovať krajiny Vyšehradskej štvorky (V4). Costovi podľa svojich slov vysvetľoval špecifiká tohto regiónu. „Pán predseda našim argumentom rozumie. A teraz ide o to, ako bude V4 postupovať v rámci vyjednávania. Sme presvedčení, že presvedčíme kolegov, prečo vlastne hovoríme to, čo hovoríme,“ povedal s tým, že 10. septembra sa v Bratislave uskutoční samit premiérov V4, na ktorom sa zúčastní aj premiér Írska. Jeho krajina aktuálne predsedá Rade EÚ a podľa Babiša tak zohrá pri príprave rozpočtu dôležitú rolu.
Costa sa Babišovi poďakoval za konštruktívny prístup k rokovaniu a zopakoval, že je nevyhnutné, aby k dohode na budúcom rozpočtovom rámci došlo do konca roka. Inak by podľa neho bolo ohrozené financovanie EÚ v roku 2028. Dodal, že v dosiahnutí dohody je optimistický. „Keď porovnám situáciu spred siedmich rokov, nálada je oveľa pozitívnejšia,“ podotkol Costa.
Zdôraznil, že geopolitické prostredie sa od schválenia súčasného rozpočtu v roku 2020 zmenilo. „Teraz viac ako kedykoľvek predtým musíme investovať do obrany a bezpečnosti, konkurencieschopnosti, inovácií a strategickej odolnosti,“ povedal predseda Európskej rady. Dodal, že kľúčovou časťou rozpočtu budú nové vlastné zdroje.
Politici sa vyjadrili aj k téme rozširovania EÚ. Podľa Costu sú v tejto súvislosti dôležité nielen reformy, ktoré musia urobiť kandidátske krajiny, ale aj reformy európskych inštitúcií. To bude podľa neho témou v nasledujúcom roku. Dodal, že Komisia je odhodlaná predložiť návrhy s cieľom zefektívniť prácu a spôsob, akým inštitúcie EÚ fungujú. Babiš dúfa, že EÚ sa rozšíri v roku 2028 o Čiernu Horu a neskôr aj o Albánsko a ďalšie štáty západného Balkánu.
Predseda Európskej rady začal sériu rokovaní s lídrami členských krajín v utorok (25. 8.) na Slovensku. Odvtedy už navštívil tri pobaltské krajiny, pokračovať bude budúci týždeň.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Pre Česko je podľa slov Babiša zásadné, aby dosiahlo v rámci vyjednávania čo najlepší výsledok. „Škrty v kohéznych a poľnohospodárskych fondoch, ktoré navrhuje Európska komisia, pre nás nie sú prijateľné. Samozrejme, podporujeme financovanie obrany alebo investícií do technológií, ale nesmie to ísť na úkor našich regiónov,“ zdôraznil predseda českej vlády.
Budúci rozpočet podľa neho musí zaručiť rovnováhu naprieč EÚ. „Podľa nášho názoru nesmie zhoršiť postavenie slabších ekonomík a priemyselných krajín. Členské štáty si musia byť rovné... A, samozrejme, je dôležité, aby z tých centrálne riadených programov, ktoré idú napríklad na zvýšenie konkurencieschopnosti, mohli ťažiť všetci a nielen tie najbohatšie a najväčšie krajiny,“ pokračoval Babiš.
Hlavným problémom pre ČR sú podľa neho drahé energie. Je presvedčený o nevyhnutnosti revízie systému emisných povoleniek. Ich vysoké ceny podľa Babiša ničia európsky priemysel a Európa by mala dbať na to, aby priemysel neodchádzal inam. Český premiér tiež zdôraznil, že pre jeho krajinu je návrh rozdelenia výnosov z povoleniek neakceptovateľný. Je za to, aby výnosy zostali v rukách členských štátov, ktoré podľa jeho slov najlepšie vedia, ako ich investovať. Dodal, že Česko vidí iné možnosti vlastných zdrojov EÚ, napríklad zvýšiť príjmy z ciel.
Vo vyjednávaní môže podľa Babiša zohrať rolu aj to, ako budú postupovať krajiny Vyšehradskej štvorky (V4). Costovi podľa svojich slov vysvetľoval špecifiká tohto regiónu. „Pán predseda našim argumentom rozumie. A teraz ide o to, ako bude V4 postupovať v rámci vyjednávania. Sme presvedčení, že presvedčíme kolegov, prečo vlastne hovoríme to, čo hovoríme,“ povedal s tým, že 10. septembra sa v Bratislave uskutoční samit premiérov V4, na ktorom sa zúčastní aj premiér Írska. Jeho krajina aktuálne predsedá Rade EÚ a podľa Babiša tak zohrá pri príprave rozpočtu dôležitú rolu.
Costa sa Babišovi poďakoval za konštruktívny prístup k rokovaniu a zopakoval, že je nevyhnutné, aby k dohode na budúcom rozpočtovom rámci došlo do konca roka. Inak by podľa neho bolo ohrozené financovanie EÚ v roku 2028. Dodal, že v dosiahnutí dohody je optimistický. „Keď porovnám situáciu spred siedmich rokov, nálada je oveľa pozitívnejšia,“ podotkol Costa.
Zdôraznil, že geopolitické prostredie sa od schválenia súčasného rozpočtu v roku 2020 zmenilo. „Teraz viac ako kedykoľvek predtým musíme investovať do obrany a bezpečnosti, konkurencieschopnosti, inovácií a strategickej odolnosti,“ povedal predseda Európskej rady. Dodal, že kľúčovou časťou rozpočtu budú nové vlastné zdroje.
Politici sa vyjadrili aj k téme rozširovania EÚ. Podľa Costu sú v tejto súvislosti dôležité nielen reformy, ktoré musia urobiť kandidátske krajiny, ale aj reformy európskych inštitúcií. To bude podľa neho témou v nasledujúcom roku. Dodal, že Komisia je odhodlaná predložiť návrhy s cieľom zefektívniť prácu a spôsob, akým inštitúcie EÚ fungujú. Babiš dúfa, že EÚ sa rozšíri v roku 2028 o Čiernu Horu a neskôr aj o Albánsko a ďalšie štáty západného Balkánu.
Predseda Európskej rady začal sériu rokovaní s lídrami členských krajín v utorok (25. 8.) na Slovensku. Odvtedy už navštívil tri pobaltské krajiny, pokračovať bude budúci týždeň.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)