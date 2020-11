Babiš by do Vianoc chcel bezplatné antigénové testy pre občanov

Praha 24. novembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš by chcel, aby sa ľudia mohli nechať bezplatne otestovať antigénovými testami na ochorenie COVID-19, informoval v utorok spravodajský server Novinky.cz.



Babiš podľa svojich vyjadrení na Twitteri českého ministra zdravotníctva Jana Blatného požiadal, aby predložil koncepciu antigénového testovania.



ČR podľa Babiša potrebuje podobný plán testovania ako Rakúsko. "Myslím si, že by bolo dobré ponúknuť pred Vianocami ľuďom, ktorí budú mať záujem, testy zadarmo," napísal Babiš.



Antigénové testy sú podľa Babiša "asi 11-krát lacnejšie ako PCR testy" a ich cena sa pohybuje okolo 150 Kč s DPH za kus (5,7 eura). Český premiér dodal, že samoplatcovia, ktorí majú strach o svoje zdravie, sa chodia testovať za 1800 Kč (68,4 eura).



"Bol by som veľmi rád, aby sme umožnili všetkým občanom nechať sa aspoň týždeň či desať dní pred Vianocami dobrovoľne a zadarmo testovať antigénovými testami," povedal Babiš na Veliteľskom zhromaždení armády, od ktorej očakáva súčinnosť. Takisto jej poďakoval za spoluprácu pri zvládaní epidémie koronavírusu SARS-CoV-2.



Predpokladom na testovanie je podľa premiéra stav, v ktorom by sa ČR dostala do tretieho stupňa v rámci protiepidemického systému a ľudia sa mohli viac zhromažďovať.