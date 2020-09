Babiš: ČR a Slovensko sa tešia, že migračný pakt netrvá na kvótach

Brusel 24. septembra (TASR) - Česká republika aj Slovensko majú radosť z toho, že nový Pakt o migrácii a azyle netrvá na povinných kvótach pre utečencov. Uviedol vo štvrtok v Bruseli český premiér Andrej Babiš po stretnutí premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.



Babiš na rokovaniach so šéfkou eurokomisie zastupoval aj slovenského premiéra Igora Matoviča. Pripomenul, že spolu hovorili v stredu večer a opakovane aj vo štvrtok ráno, pred odletom do Bruselu, a dodal, že na spoločnej pozícii oboch krajín sa nič nemení.



"Pán premiér je tiež rád, že sa nám podarilo presadiť, že tam tie kvóty nie sú. Tie boli nezmyselné od začiatku. To skrátka nefunguje a nebude to fungovať. Potrebujeme teraz nájsť riešenie, ktoré znamená zastaviť nelegálnu migráciu už na jej začiatku," vysvetlil šéf českej vlády.



