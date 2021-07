Babiš: ČR o nových pravidlách cestovania do Chorvátska nevedela

Praha 1. júla (TASR) – Česká republika o nových pravidlách pre cestovanie do Chorvátska nevedela, povedal vo štvrtok Českej televízii premiér Andrej Babiš. Reagoval tak na čerstvú správu, že pre cestu do Chorvátska sa už od štvrtka 1. júla menia podmienky a nutný je doklad o očkovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny test na koronavírus SARS-CoV-2.



Českej televízii to pred niekoľkými hodinami potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí v Prahe.



Posledné dva týždne však platilo, že ľudia pri vstupe do Chorvátska – obľúbenej dovolenkovej destinácie – nemuseli potvrdenia predkladať.



Podľa Babiša táto zmena podmienok spôsobuje ťažkosti predovšetkým Čechom, ktorí už do jadranskej krajiny vycestovali len s občianskym preukazom. Premiér dodal, že o tom bude rokovať s ministrom zahraničných vecí Jakubom Kulhánkom.



Na hlavných hraničných priechodoch zo Slovinska do Chorvátska sa v súvislosti so zmenenými podmienkami už vytvorili trojhodinové kolóny, píše portál spravodajskej televízie ČT24.