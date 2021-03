Babiš: Česko bude ďalej očkovať vakcínou od firmy AstraZeneca

Praha 16. marca (TASR) - Česko bude na rozdiel od mnohých európskych krajín pokračovať v očkovaní svojich obyvateľov vakcínou proti COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca, informoval v utorok spravodajský server Novinky.cz.



Babiš uvedené rozhodnutie konzultoval s českým ministrom zdravotníctva Janom Blatným, ako aj s Radou vlády pre zdravotné riziká. Babiš sa podľa vlastných slov Blatného pýtal na možné zdravotné riziká tejto očkovacej látky.



"On odpovedal, že je hematológ, že tomu rozumie a ČR bude pokračovať v očkovaní (vakcínou od firmy AstraZeneca)," uviedol predseda českej vlády.



Očkovanie touto látkou pozastavilo už mnoho členských štátov EÚ vrátane Švédska, Francúzska, Talianska, Nemecka, Španielska, Slovinska, Lotyšska, Holandska, Dánska, Nórska, Islandu, Bulharska a Írska.



EMA v pondelok informovala, že pokračuje vo vyšetrovaní udalostí, ktoré majú údajnú spojitosť s tvorbou krvných zrazenín u ľudí zaočkovaných AstraZenecou. Podľa všetkých dosiaľ dostupných údajov však neexistuje spojenie medzi očkovaním a zvýšeným rizikom krvných zrazenín, uvádza EMA, ako aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), britský regulačný úrad i samotná spoločnosť AstraZeneca.



S predstaviteľmi EMA sa v utorok stretnú experti WHO, aby prediskutovali ďalší vývoj situácie okolo tejto vakcíny, a EMA vo štvrtok tiež uskutoční mimoriadne zasadnutie práve ohľadom vakcíny AstraZeneca.