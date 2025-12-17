< sekcia Zahraničie
Babiš: Česko podporuje ďalšiu finančnú pomoc Kyjevu
V otázke použitia zmrazených ruských aktív zdôraznil, že Česko žiadne garancie dávať nebude.
Autor TASR
Praha 17. decembra (TASR) - Česko podľa premiéra Andreja Babiša nespochybňuje ďalšiu finančnú pomoc pre Ukrajinu. Debata sa podľa jeho slov vedie o tom, akým spôsobom peniaze zabezpečiť. Využitie zmrazených ruských aktív by ČR podporila za určitých podmienok - musia sa zohľadniť obavy Belgicka a záruky poskytované členskými štátmi musia byť dobrovoľné. Babiš to povedal v stredu po rokovaní Výboru pre európske záležitosti v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Ďalšiu finančnú pomoc, samozrejme, podporujeme. Debata je o tom, akým spôsobom tie peniaze pre Ukrajinu zabezpečíme. Myslíme si, že ich môžeme zabezpečiť tak, ako to bolo v minulosti, teda že EÚ si ich zoženie na finančnom trhu,“ povedal Babiš.
V otázke použitia zmrazených ruských aktív zdôraznil, že Česko žiadne garancie dávať nebude. „Ak by došlo k tomu, že členské štáty budú chcieť použiť ruské aktíva, tak my za to v žiadnom prípade ručiť nebudeme. Nebudeme tu zaťažovať naše rozpočty do budúcnosti,“ podotkol.
Väčší zmysel by však podľa Babiša dávalo, ak by sa zmrazené ruské aktíva využili skôr na reparácie po ukončení vojny. Keď sa minulý týždeň v Bruseli stretol aj s belgickým premiérom Bartom De Weverom, ten mu vraj vysvetľoval obavy svojej krajiny a tvrdil, že akonáhle EÚ siahne na zmrazené ruské aktíva, reakcia Ruska môže byť taká, že zabaví všetok majetok členských štátov EÚ, banky či podniky.
Rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou by v takej záležitosti podľa Babiša nemalo fungovať. „To sú tak závažné veci, že by sa o nich malo rozhodovať jednomyseľne,“ zdôraznil. Hlavnú rolu v tom podľa jeho slov má Belgicko, ktoré má 90 percent aktív. „Je jasné, že Rusko musí platiť reparácie, ale o tom sa vyjednáva, až keď skončí vojna. To, že Rusko napadlo Ukrajinu, je jasné. To, že bude musieť zaplatiť za škody, je tiež jasné," povedal Babiš s tým, že je preto dôležité, aby už došlo k prímeriu a následne trvalému mieru.
Postoj Babiša kritizoval bývalý český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. „On hovorí stále to isté, ale má to vnútorné rozpory. Na jednej strane hovorí, že chce podporovať Ukrajinu, ale nechce dať nové peniaze. A keď sa nové peniaze nájdu, tak na to odmieta dať garanciu,“ podotkol vo vysielaní stanice ČT24. Možnosť, ktorú presadzuje Babiš - že by si na to EÚ požičala - by podľa Lipavského znamenala, že by peniaze išli aj od českých daňových poplatníkov. „Myslím si, že je lepšie použiť ruské peniaze, keď proti nám Rusko vedie vojnu. To mi príde logickejšie,“ dodal.
Využitie zablokovaných ruských peňazí je jedným z návrhov Európskej komisie, ako financovať pomoc Ukrajine. EÚ by Kyjevu poskytla reparačnú pôžičku, ktorá by bola zaistená práve ruskými aktívami. Tie sa nachádzajú najmä v Belgicku a Luxembursku. Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot argumentoval, že reparačná pôžička je najhoršia možnosť, ako financie zabezpečiť, pretože je riskantná a nikdy predtým sa nepoužila.
