Babiš chce, aby bolo Česko zaočkované skôr než v septembri

Praha 27. decembra (TASR) - Očkovanie proti novému koronavírusu v Českej republike môže potrvať do septembra 2021, avšak vláda chce, aby sa zaočkovanie populácie ešte viac urýchlilo. Vyhlásil to v nedeľu český premiér Andrej Babiš, ktorého citoval český Deník N.



"To očkovanie potrvá asi deväť mesiacov, ale urobíme všetko, aby sa ten termín skrátil," uviedol Babiš vo svojej pravidelnej nedeľnej videorelácii s názvom Čau lidi. V záujme urýchlenia bude ale podľa neho nutné rozšíriť počet vakcinačných centier. Tých je v súčasnosti 31, čo podľa Babiša nestačí.



Na úvod videa český premiér občanom oznámil, že sa dal v nedeľu ráno - ako jeden z prvých ľudí v ČR - zaočkovať proti koronavírusu. Podľa vlastných slov tak urobil preto, aby išiel príkladom tým, ktorí neveria, že vakcína zbaví krajinu "tohto hrozného vírusu".



Babiš ďalej občanov ubezpečil, že je niekoľko hodín po aplikácii vakcíny "stále nažive". Pri samotnom očkovaní podľa vlastných slov nič necítil a nemal žiadne komplikácie. Druhú dávku vakcíny dostane za 21-30 dní. Premiér zdôraznil, že jeho vláda má jasný očkovací plán a o priebehu vakcinačnej kampane diskutuje s jednotlivými krajmi ČR.