Babiš chce ísť na summit NATO miesto Pavla, ten na to nevidí dôvod
Prezidenta Babišove slová prekvapili.
Praha 18. marca (TASR) - Český premiér Andrej Babiš by chcel ísť na júlový summit NATO v Ankare miesto prezidenta Petra Pavla. Povedal to v stredu v rozhovore pre Českú televíziu s odôvodnením, že on bude lepšie vysvetľovať, prečo ČR nemohla dať na obranu viac peňazí. Dosiaľ ČR na summitoch Aliancie zvyčajne zastupovala hlava štátu. Pavel na to reagoval, že sa mu Babiš o tomto zámere nezmienil, hoci spolu v utorok hodinu rokovali. Na zmenu zvyklostí nevidí dôvod, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Ja si myslím, že bude najlepšie, keď tam pôjdem ja s Macinkom, pretože my to budeme vysvetľovať lepšie než pán prezident, ktorý nás za to kritizuje,“ povedal Babiš s odvolaním sa na ministra zahraničných vecí ČR Petra Macinku. Na otázku, či už počíta s tým, že na summit pôjde on, odpovedal, že áno.
Prezidenta Babišove slová prekvapili. Na zmenu nevidí dôvod. „My sme spolu včera mali dlhé rokovanie, keď sme hovorili o mnohých koordinačných opatreniach a nič také nezmienil. Predpokladám, že na takú zmenu by mal byť pádny dôvod a ja žiadny taký zatiaľ nevidím. Budem sa o tom rád s pánom premiérom rozprávať,“ dodal Pavel.
Summit NATO sa uskutoční 7. - 8. júla v Ankare. Okrem prezidenta býva súčasťou delegácie aj minister zahraničných vecí a minister obrany.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
