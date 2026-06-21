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Babiš chce novým návrhom zákona zakázať používanie telefónov v školách
Podľa prieskumu jeho rezortu reguluje v súčasnosti používanie mobilných telefónov 93 percent škôl, pričom pravidlá stanovujú prostredníctvom školského poriadku.
Autor TASR
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Praha 21. júna (TASR) - Žiaci v materských školách, základných školách aj na nižších stupňoch viacročných gymnázií už nebudú môcť v škole používať mobilné telefóny, a to ani počas prestávok. Vyplýva to z nového návrhu zákona, ktorý presadzuje český premiér Andrej Babiš. Platnosť by mal nadobudnúť od septembra 2027, informuje TASR podľa portálu Novinky.cz.
„Mobilné telefóny nebude možné používať počas vyučovania ani prestávok. Používanie bude povolené najmä zo zdravotných dôvodov, u detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami alebo pri priamom využití vo výučbe,“ uviedol na sociálnych sieťach minister školstva Robert Plaga.
Podľa prieskumu jeho rezortu reguluje v súčasnosti používanie mobilných telefónov 93 percent škôl, pričom pravidlá stanovujú prostredníctvom školského poriadku. V prípade ich porušenia môžu školy žiakovi zariadenie dočasne odobrať. Ministerstvo vo februári zaslalo školám metodiku, ktorá im mala pomôcť pravidlá nastaviť a presadzovať.
Plošný zákaz používania mobilných telefónov v školách by mal podľa návrhu začať platiť od školského roka 2027/2028. „Aby školy mali čas sa pripraviť, upraviť školské poriadky a nastaviť praktický režim,“ uviedol Babiš.
Podľa českého ministra školstva je súčasťou návrhu aj možnosť uložiť žiakom povinnosť odložiť telefóny počas vyučovania na určené miesto. Ide o postup, ktorý už teraz uplatňuje časť škôl. V prípade nedodržania zákazu hrozí žiakom odobratie zariadenia rovnako ako doteraz. „Zariadenie musí byť žiakovi vrátené najneskôr na konci vyučovania,“ vysvetlil Plaga.
„Pravidlá pre stredné a vyššie stupne vzdelávania sa nemenia. Školy ich budú môcť naďalej upravovať podľa svojich podmienok prostredníctvom školského poriadku ako doteraz,“ uzavrel minister školstva. Konkrétnu podobu návrhu zverejnia predkladatelia v pondelok.
Proti plošnému zákazu telefónov v školách je podľa portálu Novinky napríklad detský ombudsman Martin Beneš, zatiaľ čo riaditeľ Národného ústavu duševného zdravia Jiří Horáček ho podporuje.
„Mobilné telefóny nebude možné používať počas vyučovania ani prestávok. Používanie bude povolené najmä zo zdravotných dôvodov, u detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami alebo pri priamom využití vo výučbe,“ uviedol na sociálnych sieťach minister školstva Robert Plaga.
Podľa prieskumu jeho rezortu reguluje v súčasnosti používanie mobilných telefónov 93 percent škôl, pričom pravidlá stanovujú prostredníctvom školského poriadku. V prípade ich porušenia môžu školy žiakovi zariadenie dočasne odobrať. Ministerstvo vo februári zaslalo školám metodiku, ktorá im mala pomôcť pravidlá nastaviť a presadzovať.
Plošný zákaz používania mobilných telefónov v školách by mal podľa návrhu začať platiť od školského roka 2027/2028. „Aby školy mali čas sa pripraviť, upraviť školské poriadky a nastaviť praktický režim,“ uviedol Babiš.
Podľa českého ministra školstva je súčasťou návrhu aj možnosť uložiť žiakom povinnosť odložiť telefóny počas vyučovania na určené miesto. Ide o postup, ktorý už teraz uplatňuje časť škôl. V prípade nedodržania zákazu hrozí žiakom odobratie zariadenia rovnako ako doteraz. „Zariadenie musí byť žiakovi vrátené najneskôr na konci vyučovania,“ vysvetlil Plaga.
„Pravidlá pre stredné a vyššie stupne vzdelávania sa nemenia. Školy ich budú môcť naďalej upravovať podľa svojich podmienok prostredníctvom školského poriadku ako doteraz,“ uzavrel minister školstva. Konkrétnu podobu návrhu zverejnia predkladatelia v pondelok.
Proti plošnému zákazu telefónov v školách je podľa portálu Novinky napríklad detský ombudsman Martin Beneš, zatiaľ čo riaditeľ Národného ústavu duševného zdravia Jiří Horáček ho podporuje.