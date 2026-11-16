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Babiš chce v Izraeli získať ponuku na systém protivzdušnej obrany
Babiš podotkol, že Česko má síce systém SPYDER, ale nepovažuje ho za dostatočný.
Autor TASR
Praha 16. novembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš sa chce v Izraeli detailne oboznámiť s technológiami protivzdušnej obrany, ktoré má krajina podľa neho na najvyššej úrovni. Výsledkom trojdňovej cesty by podľa jeho slov mala byť ponuka izraelských firiem v rámci tendra na českom ministerstve obrany. Povedal to v pondelok na brífingu pred odletom do Izraela, kde sa počas prvého dňa stretne s premiérom Benjaminom Netanjahuom, informuje pražská spravodajkyňa TASR.
Babiš podotkol, že Česko má síce systém SPYDER, ale nepovažuje ho za dostatočný. „Zostreľuje len drony a lietadlá. Nemáme žiadnu ochranu proti raketám a vôbec žiadnu proti balistickým raketám,“ podotkol. Izraelský systém SPYDER nebol pôvodne vyvinutý na boj proti taktickým balistickým raketám, no po modernizácii v roku 2023 už dokáže ničiť aj tie. Vyžaduje to však výkonnejší variant systému. Proti raketám stredného a dlhého doletu však určený nie je.
„Pre nás je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili našim občanom – ak by sa nedajbože niečo stalo – pokrytie celej našej krajiny. Táto ochrana je pre nás absolútna priorita. Aj keď to má armáda v koncepcii neskôr, myslím si, že je potrebné to riešiť okamžite. Žijeme v čase, keď pokračuje vojna na Ukrajine, požiadavky Ruska sú určite ťažko prijateľné. Hovorili sme o tom na Európskej rade. Tam ide o to, aby sme si najskôr odsúhlasili spoločný postup a stratégiu so Spojenými štátmi, ale zatiaľ to tak úplne nevyzerá. Je však jasné, že protivzdušná obrana je priorita,“ vysvetlil dôvod svojej cesty Babiš.
Jej výsledkom by podľa neho mala byť ponuka Izraelčanov, keď česká armáda začne organizovať tender na nákup obranných systémov. Dodal, že na rokovaní českej a slovenskej vlády v Bratislave sa dozvedel podrobnosti o slovenskom nákupe systému Barak vrátane informácií o podmienkach nákupu. V Izraeli sa preto stretne so zástupcami firmy, ktorá tento systém ponúka, no za lepší považuje systém Arrow 3, ktorý kúpilo Nemecko.
Spolu s Babišom do Izraela cestuje aj viacero členov vlády, napríklad minister obrany Jaromír Zůna či minister zahraničných vecí Petr Macinka. Okrem nich aj náčelník Generálneho štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč a ďalší členovia delegácie.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Babiš podotkol, že Česko má síce systém SPYDER, ale nepovažuje ho za dostatočný. „Zostreľuje len drony a lietadlá. Nemáme žiadnu ochranu proti raketám a vôbec žiadnu proti balistickým raketám,“ podotkol. Izraelský systém SPYDER nebol pôvodne vyvinutý na boj proti taktickým balistickým raketám, no po modernizácii v roku 2023 už dokáže ničiť aj tie. Vyžaduje to však výkonnejší variant systému. Proti raketám stredného a dlhého doletu však určený nie je.
„Pre nás je najdôležitejšie, aby sme zabezpečili našim občanom – ak by sa nedajbože niečo stalo – pokrytie celej našej krajiny. Táto ochrana je pre nás absolútna priorita. Aj keď to má armáda v koncepcii neskôr, myslím si, že je potrebné to riešiť okamžite. Žijeme v čase, keď pokračuje vojna na Ukrajine, požiadavky Ruska sú určite ťažko prijateľné. Hovorili sme o tom na Európskej rade. Tam ide o to, aby sme si najskôr odsúhlasili spoločný postup a stratégiu so Spojenými štátmi, ale zatiaľ to tak úplne nevyzerá. Je však jasné, že protivzdušná obrana je priorita,“ vysvetlil dôvod svojej cesty Babiš.
Jej výsledkom by podľa neho mala byť ponuka Izraelčanov, keď česká armáda začne organizovať tender na nákup obranných systémov. Dodal, že na rokovaní českej a slovenskej vlády v Bratislave sa dozvedel podrobnosti o slovenskom nákupe systému Barak vrátane informácií o podmienkach nákupu. V Izraeli sa preto stretne so zástupcami firmy, ktorá tento systém ponúka, no za lepší považuje systém Arrow 3, ktorý kúpilo Nemecko.
Spolu s Babišom do Izraela cestuje aj viacero členov vlády, napríklad minister obrany Jaromír Zůna či minister zahraničných vecí Petr Macinka. Okrem nich aj náčelník Generálneho štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč a ďalší členovia delegácie.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)