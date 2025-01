Babiš chce zlúčiť Českú televíziu a Český rozhlas

Praha 19. januára (TASR) — Predseda českého opozičného hnutia ANO Andrej Babiš chce nielen zrušiť koncesionárske poplatky a financovať prevádzku verejnoprávnych médií zo štátneho rozpočtu. Ušetriť by sa mohlo aj tým, že sa obe inštitúcie zlúčia. Povedal to v nedeľňajšej diskusii spravodajskej televízie CNN Prima News. Informoval o tom portál Novinky.cz.



„Chceme, aby sa financovali inak. Jedna z možností je spojiť Český rozhlas a Českou televíziou (ČT). Tam sa veľa ušetrí,“ uviedol bývalý premiér. Niektoré zdvojené agendy by sa podľa neho mohli napríklad zlúčiť, čím by sa výdavky znížili.



Babiš opakovanie kritizoval ČT za údajnú neobjektívnosť. Navrhuje, aby sa nevyberali koncesionárske poplatky, ktorých zvýšenie vláda teraz navrhuje, a aby o rozpočte rozhodovali politici, respektíve vláda, ktorá bude práve pri moci. To však podľa expertov môže významne narušiť politickú nezávislosť verejnoprávnych médií.



„Urobili by sme to podľa vzoru iných štátov. Väčšina krajín financuje verejnoprávne médiá iným spôsobom než poplatkami. Nevidím dôvod, prečo by aj mladí ľudia mali platiť za mobil, keď na televíziu nepozerajú,“ povedal Babiš. Kde sa chce inšpirovať, nespresnil.



Babiš tiež vyhlásil, že chce dosiahnuť zníženie platov politikov. Pohoršený bol z toho, že v Poslaneckej snemovni fungujú desiatky podvýborov, za čo poberajú ich predsedovia príspevok navyše k platu, ale fakticky nevykazujú činnosť.



Na túto skutočnosť upozornili Novinky.cz. Portál pripomenul, že plat radového poslanca sa zvýši tento rok o 7100 korún na 109.500 korún mesačne. Ak návrh schváli Senát, predseda výboru si polepší zo 144.100 na 154.100 korún. Balík peňazí by mal mať podľa Babiša k dispozícii poslanecký klub, ktorý by platil napríklad prácu asistentov.



Babiš zopakoval, že by považoval za ideálne, keby mohol zostaviť jednofarebnú vládu. Podľa riaditeľa agentúry STEM Martina Buchtíka by mohlo hnutiu ANO pomôcť, keby sa do parlamentu dostalo čo najmenej strán a keby mandáty nezískali ani Piráti.



Podľa modelu STEM pre CNN Prima News zverejneného v nedeľu by sa víťazom volieb stalo hnutie ANO so ziskom 34,4 percenta hlasov. Koalícia Spolu tvorená ODS, TOP 09 a ľudovcami by mala 18,1 percenta, STAN 9,9, SPD 8,2 a Piráti 7,3 percenta hlasov.