Babiš: ČR pošle radar do Hormuzského prielivu až po upokojení situácie
Autor TASR
Praha 17. apríla (TASR) - Česko ponúkne pasívny radar na zaistenie bezpečnosti v Hormuzskom prielive, keď sa situácia v regióne upokojí, povedal v piatok novinárom český premiér Andrej Babiš. TASR o tom informuje na základe správy portálu Novinky.cz.
„Ide o unikátne zariadenie, ktoré nemá nikto na svete. Je to veľmi efektívne zariadenie a práve tam by sa veľmi dobre uplatnilo,“ povedal Babiš. „Ponúkame to, v čom sme dobrí. Naša armáda mala vždy dobrý zvuk v rámci NATO,“ skonštatoval.
Podľa premiéra zatiaľ nie je zrejmé, na ako dlho by Česko radar poskytlo. „To je, samozrejme, otázka debaty. Pýtal som sa aj na to, do akej miery by boli ochránení naši vojaci, pokiaľ by tam išli. Ale určite o tom bude rozhodovať parlament. Je to nejaké gesto v situácii, keď americký prezident kritizoval Európu za to, že sa nechce zapojiť do obrany Hormuzu,“ podotkol. (Hormuz je ostrov patriaci Iránu, český premiér mal na mysli Hormuzský prieliv. - pozn. TASR) „Myslím, že to poteší našich priateľov a možno aj prezidenta (Donalda) Trumpa,“ uviedol predseda vlády.
Babiš už vo štvrtok po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem napísal na sociálnych sieťach, že šéfovi Aliancie predstavil plán, ktorým by Česká republika mohla „prispieť k ochrane Hormuzského prielivu“. Na tlačovej konferencii následne avizoval piatkové rokovania s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, britským premiérom Keirom Starmerom a predstaviteľmi ďalších členských štátov NATO o situácii v prielive.
Hormuzský prieliv je kľúčový pre vývoz ropy z Perzského zálivu, no pre vojnu na Blízkom východe je zablokovaný. Šéf Bieleho domu opakovane vyjadril nespokojnosť s tým, že ostatné štáty sa nezapojili do riešenia situácie v prielive, píšu Novinky.
