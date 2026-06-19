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Babiš: Debata o Ukrajine bola dlhá, výsledok žiaden
Podotkol, že keďže na summitoch sedí vedľa Macrona, má všetko „z prvej ruky“.
Autor TASR
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Praha/Brusel 19. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v piatok kritizoval priebeh štvrtkovej debaty na summite Európskej únie, na ktorej lídri hovorili o Ukrajine a možnom začiatku rokovaní EÚ s Ruskom. Európa sa podľa jeho slov nedokáže dohodnúť ani na tom, kto za ňu bude rokovať a či sa vôbec bude rokovať. Francúzsky prezident Emmanuel Macron mu však údajne povedal, že prezident Spojených štátov Donald Trump je teraz prvýkrát od začiatku vojny na Ukrajine „na jednej lodi“ s Európou, informuje spravodajkyňa TASR.
„Včera to bolo náročné, išli sme spať o druhej. Hlavne debata ohľadom Ukrajiny, bohužiaľ, potvrdila, že Európa nie je schopná sa dohodnúť ani na tom, či sa bude rokovať alebo kto bude rokovať,“ povedal Babiš.
Podotkol, že keďže na summitoch sedí vedľa Macrona, má všetko „z prvej ruky“. Francúzsky prezident mu napríklad rozprával o nedávnom zasadnutí skupiny G7, kde Trump údajne vyjadril uznanie nad ukrajinskými úspechmi vo vojne s Ruskom. Macron tiež podľa Babiša konštatoval, že Trump je teraz prvýkrát od vzniku konfliktu na rovnakej lodi ako Európa. Podľa Babiša by to mohlo pomôcť dotlačiť ruského prezidenta Vladimira Putina k tomu, aby vojnu ukončil. Debatu o tom, či Putin použije jadrovú zbraň, však označil za absurdnú.
Niektorí lídri tiež podľa jeho slov kritizovali predsedu Európskej rady Antónia Costu za to, že jeho kancelária nadviazala krátke diplomatické kontakty s Kremľom. Babiš k tomu dodal, že keď s Putinom hovorí Trump, je to pre lídrov v poriadku, ale keď niekto iný - napríklad aj slovenský premiér Robert Fico - tak to už nie je.
Český premiér opakovane tvrdí, že je nutné, aby Európa nečakala a s Ruskom začala vyjednávať sama. Problém však je, že sa na tom predstavitelia jednotlivých krajín nedokážu dohodnúť. Babiš ešte začiatkom júna navrhoval, aby na čele európskej diplomatickej misie bol nemecký kancelár Friedrich Merz. V piatok v Bruseli dodal, že ak teda Merz nechce, nech za Európu vyjednáva talianska premiérka Giorgia Meloniová alebo belgický premiér Bart De Wever, prípadne aj Costa.
„Ale povedať, že vyjednávať má len (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj bez Európy, keď to Európa celé platí, je, samozrejme, nezmysel. Niektorí lídri povedali, že má vyjednávať len Zelenskyj, iní hovorili, že nie, že má rokovať Európa, ďalší povedal, že nechce, aby zaňho niekto vyjednával... Tá debata je taká, že dnes sa Rada nie je schopná dohodnúť ani na tom, či sa bude rokovať alebo kto bude rokovať. Takže dlhá debata, výsledok žiaden,“ zhodnotil štvrtkovú diskusiu v Bruseli Babiš.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Včera to bolo náročné, išli sme spať o druhej. Hlavne debata ohľadom Ukrajiny, bohužiaľ, potvrdila, že Európa nie je schopná sa dohodnúť ani na tom, či sa bude rokovať alebo kto bude rokovať,“ povedal Babiš.
Podotkol, že keďže na summitoch sedí vedľa Macrona, má všetko „z prvej ruky“. Francúzsky prezident mu napríklad rozprával o nedávnom zasadnutí skupiny G7, kde Trump údajne vyjadril uznanie nad ukrajinskými úspechmi vo vojne s Ruskom. Macron tiež podľa Babiša konštatoval, že Trump je teraz prvýkrát od vzniku konfliktu na rovnakej lodi ako Európa. Podľa Babiša by to mohlo pomôcť dotlačiť ruského prezidenta Vladimira Putina k tomu, aby vojnu ukončil. Debatu o tom, či Putin použije jadrovú zbraň, však označil za absurdnú.
Niektorí lídri tiež podľa jeho slov kritizovali predsedu Európskej rady Antónia Costu za to, že jeho kancelária nadviazala krátke diplomatické kontakty s Kremľom. Babiš k tomu dodal, že keď s Putinom hovorí Trump, je to pre lídrov v poriadku, ale keď niekto iný - napríklad aj slovenský premiér Robert Fico - tak to už nie je.
Český premiér opakovane tvrdí, že je nutné, aby Európa nečakala a s Ruskom začala vyjednávať sama. Problém však je, že sa na tom predstavitelia jednotlivých krajín nedokážu dohodnúť. Babiš ešte začiatkom júna navrhoval, aby na čele európskej diplomatickej misie bol nemecký kancelár Friedrich Merz. V piatok v Bruseli dodal, že ak teda Merz nechce, nech za Európu vyjednáva talianska premiérka Giorgia Meloniová alebo belgický premiér Bart De Wever, prípadne aj Costa.
„Ale povedať, že vyjednávať má len (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj bez Európy, keď to Európa celé platí, je, samozrejme, nezmysel. Niektorí lídri povedali, že má vyjednávať len Zelenskyj, iní hovorili, že nie, že má rokovať Európa, ďalší povedal, že nechce, aby zaňho niekto vyjednával... Tá debata je taká, že dnes sa Rada nie je schopná dohodnúť ani na tom, či sa bude rokovať alebo kto bude rokovať. Takže dlhá debata, výsledok žiaden,“ zhodnotil štvrtkovú diskusiu v Bruseli Babiš.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)