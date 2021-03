Babiš: Do ČR nebude dovezená vakcína bez schválenia EÚ či ministerstva

Praha 6. marca (TASR) - Do Českej republiky nebude podľa premiéra Andreja Babiša dovezená vakcína bez registrácie v EÚ alebo výnimky ministerstva zdravotníctva. Povedal to v piatok po rokovaní kabinetu. Medzi firmami je ale podľa neho o neschválené vakcíny záujem, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



"Máme málo vakcín a usilujeme sa tak o všetky vakcíny, ktoré sú bezpečné. Nikdy nebudeme ale dodávať do Českej republiky vakcíny, ktoré nie sú schválené EÚ či nedostali výnimku ministerstva zdravotníctva," povedal premiér v súvislosti s čínskou očkovacou látkou. "O vakcíny, ktoré zatiaľ ČR nenakúpila, je záujem medzi občanmi i firmami," dodal.



Aj minister zdravotníctva Jan Blatný opakovane povedal, že všetky používané vakcíny proti COVID-19 musia byť registrované Európskou komisiou na základe odporúčania Európskej agentúry pre lieky (EMA).



Zároveň premiér po rokovaní vlády uviedol, že Česko ešte nezačalo rokovať s Čínou o dodávke vakcíny Sinopharm. Preferuje, aby Čína požiadala o registráciu v EÚ. "Je pravdepodobné, že Čína o to čoskoro požiada," povedal.



Žiadnu aktivitu vo veci získania čínskej vakcíny nevyvíja ani ministerstvo zdravotníctva. Hrad totiž tento týždeň uviedol, že o dodávku čínskej vakcíny Sinopharm požiadal prezident Miloš Zeman na žiadosť premiéra Babiša. Listom sa obrátil priamo na čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, píšu Novinky.cz.



Zemanovu žiadosť podľa Hradu čínsky prezident odsúhlasil a postúpil čínskym úradom. Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček na Twitteri uviedol, že Čína žiadosti okamžite vyhovela. Babiš v piatok uviedol, že Zemana žiadal, či by nemohol kontaktovať svojich partnerov v Izraeli, Rusku a Číne, či sú možné dodávky vakcín z týchto krajín. Rokovať sa ale nezačalo, dodali Novinky.cz.