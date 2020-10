Babiš: Dodržiavajte opatrenia, inak hrozí nový lockdown

Praha 9. októbra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v piatok na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom zdravotníctva Romanom Prymulom vyzval občanov, aby dodržiavali opatrenia, ktoré majú platiť nasledujúce dva týždne, inak nemôže vylúčiť druhý tzv. lockdown.



"Buď budeme všetci opatrenia dodržiavať, alebo budeme musieť urýchlene pristúpiť k ďalším krokom a nemôžeme vylúčiť ani lockdown," cituje Babiša portál Novinky.cz.



Babiš zdôraznil, že takýto scenár si osobne nepraje. Dodržiavanie opatrení označil za "extrémne dôležité".



"Chápem, že všetci toho majú plné zuby a hlavne mladí, ktorých nebaví sedieť doma. Rozumiem tomu, že je to otravné, ale teraz sa skutočne musíme zomknúť a musíme to vydržať a pravidlá dodržiavať," povedal premiér.



Občania by podľa neho mali cez víkend zostať doma a budúci týždeň, ak to bude možné, pracovať z domu. Tiež by mali prestať zľahčovať situáciu v súvislosti s koronavírusom. "Dúfam, že ľudia už uznajú, že COVID je skutočný," povedal Babiš. Verí, že informácie o úmrtiach pozitíve testovaných pacientov donútia ľudí začať sa správať zodpovedne k svojmu okoliu.



Prymula z dôvodu rýchlo sa zvyšujúceho počtu nakazených zdravotníkov vyzval všetkých občanov, ktorí majú zdravotnícke vzdelanie, aby sa dobrovoľne zapojili do boja s koronavírusom.



"Čaká nás neľahká doba, keď budeme potrebovať ruku každého z nás, pretože zvládnuť tie čísla, ktoré tu sú, bude veľmi zložité a chcem vyzvať všetkých, ktorí sú zdravotníci, hoci v tejto chvíli v iných profesiách, ale sú ochotní nám pomôcť, aby tak urobili," vyhlásil Prymula s tým, že situácia je vážna.



Za uplynulý deň sa podľa Prymulu nakazilo 85 lekárov a takmer 200 sestier, čo je "alarmujúce". Celkovo sa eviduje takmer 800 pozitívne testovaných lekárov a zhruba 1500 zdravotných sestier.



"Sú to dáta, ktoré nám hovoria, že kapacita systému nemusí byť obmedzená len počtom lôžok, ale aj počtom personálu. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme zdravotníkov ochránili, pretože ich budeme maximálne potrebovať," uzavrel Prymula.