Babiš: Dohodnúť rozpočet EÚ bude boj
Prípadná nová spoločná pôžička EÚ by podľa neho mala byť určená na niečo konkrétne.
Autor TASR
Praha/Nikózia 24. apríla (TASR) - Dosiahnuť dohodu o rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 do konca tohto roka, ako to chce predseda Európskej rady António Costa, bude podľa českého premiéra Andreja Babiša „extrémne náročné“. Po skončení neformálneho summitu EÚ na Cypre v piatok povedal, že sa to tento rok zrejme nestihne. Zároveň kritizoval návrh Európskej komisie (EK), ktorý ráta s menším objemom financií pre Česko, informuje spravodajkyňa TASR.
„Pre všetky členské štáty aj Komisiu je to zásadná vec. Ambícia nového predsedu Európskej rady Antónia Costu je vyrokovať rozpočet do konca tohto roka. Ja si myslím, že to bude extrémne ťažké... EK chce dodatočné zdroje 60 miliárd eur, a samozrejme, máloktorý z členských štátov chce takéto dodatočné zdroje platiť. Takže je to klasika – čistí platcovia nechcú platiť viac, čistí príjemcovia chcú viac peňazí a Komisia chce nové zdroje,“ zhodnotil situáciou ohľadom rokovaní o viacročnom finančnom rámci Babiš.
Priblížil, že EK ako nové zdroje navrhla napríklad zvýšenie spotrebnej dane na tabak, zdanenie digitálnych služieb, online hazardu, kapitálových ziskov či kryptomien.
Zdôraznil, že pre Česko je neprijateľný návrh Komisie, v ktorom mu na ďalšie obdobie šiestich rokov vyčlenila nižší objem peňazí, než s akým krajina disponuje v súčasnosti. „Neviem, ako Komisia prišla na to, že sme tak zbohatli, že nám chce vziať 220 miliárd (českých korún), to je absolútne neprijateľné. Hlasno som proti tomu vystúpil,“ podotkol Babiš a dodal, že dohodnúť dostatočné financie pre ČR je hlavnou úlohou jeho vlády.
Prípadná nová spoločná pôžička EÚ by podľa neho mala byť určená na niečo konkrétne. Skôr by však presadzoval, aby sa viedla diskusia o výdavkoch európskych inštitúcií, ktoré sú podľa jeho slov vysoké a málo sa o nich hovorí.
„Pozície sú diametrálne odlišné. Bude to boj a myslím si, že to ťažko stihneme tento rok,“ dodal k rokovaniam český premiér.
Členské krajiny v súčasnosti rokujú o novom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034. EK predstavila svoj pôvodný návrh v júli 2025. Zložitý proces trvá niekoľko rokov a zapojené sú do neho tri hlavné inštitúcie Únie – Európska komisia, Rada EÚ a Európsky parlament. Predseda Európskej rady António Costa chce, aby na ňom bola politická dohoda do konca roka 2026.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
