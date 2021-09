Babiš dostal opäť pokutu za konflikt záujmov v súvislosti s Agrofertom

Praha 30. septembra (TASR) - Mestský úrad v stredočeskom meste Černošice udelil po tretí raz pokutu českému premiérovi Andrejovi Babišovi za to, že cez koncern Agrofert neoprávnene ovláda médiá. Vo štvrtok o tom informoval spravodajský server Novinky.cz.



Zatiaľ čo úradníci dali Babišovi v prvých dvoch prípadoch pokutu 200.000 českých korún, tentoraz siahli po maximálnej sadzbe, ktorá sa dá za tento priestupok proti zákonu o konflikte záujmov uložiť – štvrť milióna korún.



Okrem pokuty 250.000 Kč musí Babiš tiež uhradiť 1000 korún za náklady správneho konania. Premiér sa môže proti rozhodnutiu odvolať, čo podľa svojho právnika Václav Knotka "určite" urobí.



Úradníci v Černošiciach dospeli k záveru, že predseda českej vlády pokračoval v porušovaní zákona aj po tom, čo stredočeský krajský úrad pôvodné správne konanie v rovnakej veci zastavil v roku 2019 s tým, že žiadnemu priestupku nedošlo. Podľa úradníkov však ide o "naďalej trvajúci priestupok".



Toto najnovšie rozhodnutie pracovníkov černošického úradu sa od tých predchádzajúcich mierne líši. Babiš podľa rozhodnutia úradu z roku 2019 síce podľa zákona vložil svoju spoločnosť Agrofert do zvereneckého fondu, ale napriek tomu je aj naďalej ovládajúcou osobou v prevádzkovateľovi rozhlasového vysielania Londa, vydavateľskej spoločnosti Mafra a aj prevádzkovateľovi televízneho vysielania Stanice Óčko.



Tento raz podľa úradu patrí k týmto spoločnostiam aj firma Mafra Print, v súčasnosti už zaniknutá tlačiareň.



Podnet na vyšetrovanie podala tento rok – tak ako aj v roku 2019 – česká pobočka organizácie Transparency International (TI). Tento krok je však podľa stredajšieho vyjadrenia Babišovho právnika v rozpore so zákonom.



"Začatie konania o priestupku bránila prekážka veci právoplatne rozhodnutej," poukázal Knotek na to, že v rovnakej veci už stredočeský úrad správne konanie právoplatne predvlani zastavil.



"Nikto nemôže byť obvinený z priestupku za skutok, o ktorom už bolo v inom konaní proti tej istej osobe právoplatne rozhodnuté," priblížil Knotek.



Európska komisia zverejnila v apríli tohto roku správu z auditu, podľa ktorého je Babiš v konflikte záujmov, pretože má pod kontrolou zverenecké fondy, do ktorých vložil svoj majetok. Správa potvrdzuje, že Babiš porušuje české i európske zákony, pretože má pod kontrolou holding Agrofert, ktorý čerpá dotácie EÚ. Babiš dlhodobo odmieta, že by bol v konflikte záujmov a v minulosti avizoval, že ČR nebude Bruselu vracať peniaze. Česko sa proti tejto záverečnej správe už nemôže odvolať.