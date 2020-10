Babiš dúfa, že právne kroky EÚ voči Británii sa neskončia žalobou

Brusel 1. októbra (TASR) - Žaloba Európskej únie na Spojené kráľovstvo nie je dobrá, uviedol vo štvrtok v Bruseli český premiér Andrej Babiš v reakcii na rozhodnutie Európskej komisie (EK) podniknúť právne kroky voči Británii za porušenie ustanovení dohody o brexite.



Babiš krátko pred zasadnutím Európskej rady vyjadril nádej, že k samotnej žalobe nedôjde.



"Tá žaloba určite nie je dobrý nápad. Ja stále dúfam, že sa nejako podarí dospieť k dohode s Britániou, v kuloároch počujem, že ešte je šanca sa o tom dohovoriť," uviedol český premiér.



Predsedníčka (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok oznámila, že zaslala vláde Spojeného kráľovstva list s oficiálnou výzvou. Ide o prvý krok v procese infringementu (porušenia povinností). Jej list vyzýva britskú vládu, aby na obavy EÚ spojené so zákonom o vnútornom trhu zareagovala do konca októbra. Podľa stanoviska EK porušenie ustanovení o takzvanej írskej poistke, ktorá je súčasťou vlaňajšej dohody o brexite, bude zároveň porušením medzinárodného práva.



Implementácia dohody o brexite je nevyhnutná pre uzavretie dohody o budúcich partnerských a obchodných vzťahoch medzi EÚ a Britániou, ktorá by mala začať platiť od 1. januára 2021.



"To, že boli spustené právne kroky, ešte neznamená, že k žalobe aj dôjde," upozornil Babiš a sľúbil, že využije príležitosť a počas summitu sa na túto záležitosť opýta.



"Británia je veľmi dôležitá pre Českú republiku z hľadiska priemyselných vývozov," spresnil premiér a dodal, že najmä automobilka Škoda má obrovské vývozy na britský trh. "Bolo by nešťastné, keby brexit skončil právnou žalobou. Dúfajme, že to ešte nie je definitívne," zhodnotil situáciu.



Šéfovia štátov a vlád budú o brexite a vzťahoch s Britániou rokovať v piatok, v druhý deň summitu, po tom, ako ich o najnovšom vývoji situácie informuje hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.



spravodajca TASR Jaromír Novak