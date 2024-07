Babiš: Dúfam, že frakcia Patrioti pre Európu sa ustanoví budúci týždeň

Praha 2. júla (TASR) - Predseda českého opozičného hnutia ANO Andrej Babiš dúfa, že novú frakciu v Európskom parlamente (EP) "Patrioti pre Európu", ktorej vznik oznámil spolu s ďalšími politikmi v nedeľu (30.6.), sa podarí ustanoviť budúci týždeň. Napísal to v utorok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR.



"Rokovania o založení frakcie 'Patrioti pre Európu' stále prebiehajú. Som rád, že na našu výzvu reagujú ďalšie strany a europoslanci a dúfam, že už budúci týždeň sa nám podarí frakciu ustanoviť," napísal český expremiér.



Strany, ktoré avizovali, že sa k nej pripoja, spája podľa Babiša program, ktorý je proeurópsky a ktorý si želá väčšina Európanov - brániť suverenitu, bojovať proti ilegálnej migrácii a zmeniť Európsku zelenú dohodu (takzvaný Green Deal).



Vznik politickej aliancie vo Viedni okrem Babišovho hnutia ANO oznámili populistickopravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) a národnokonzervatívny Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána. Snahu o vznik novej frakcie už v nedeľu ocenil líder talianskej strany Liga Matteo Salvini, ktorý by sa k nim podľa médií mohol pridať. Okrem neho by to mohla byť aj strana Marine Le Penovej Národné združenie, portugalská strana Chega či poľská Právo a spravodlivosť (PiS).



Na vznik frakcie v EP je potrebných minimálne 23 poslancov, ktorí boli zvolení aspoň v siedmich krajinách. Doterajšie či nové frakcie v europarlamente musia svoj názov a zloženie oznámiť do 15. júla. Od 16. do 19. júla bude v Štrasbugu ustanovujúce plenárne zasadnutie EP, kde si europoslanci zvolia predsedu a 14 podpredsedov, kvestorov, predsedov a podpredsedov výborov a delegácií.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)