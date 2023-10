Babiš: Fialova vláda zradila českých občanov, musí skončiť čo najskôr

Praha 17. októbra (TASR) - Vláda Petra Fialu podľa šéfa opozičného hnutia ANO Andreja Babiša zradila českých občanov a pre svoju neschopnosť a aroganciu by mala čo najskôr skončiť. Vyhlásil to na úvod mimoriadnej schôdze Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR, ktorú iniciovalo jeho hnutie, aby sa pokúsilo vysloviť Fialovmu kabinetu nedôveru, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Dôvodov na vyslovenie nedôvery vláde je podľa Babiša mnoho, ako príklad menoval porušovanie sľubov, zvyšovanie daní, osekávanie dôchodkov, neriešenie migrácie či málo dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanov. Kauza Dozimetr je podľa neho len "poslednou kvapkou".



"Ale tým hlavným a najdôležitejším dôvodom je fakt, že premiér Fiala a celá vláda podviedla a zradila nielen svojich voličov, ale aj všetkých občanov ČR, že ničia ich život a že táto prehliadka arogancie, papalášstva a neschopnosti nás čaká ďalšie dva roky," vyhlásil šéf hnutia ANO s tým, že to sú dôvody, pre ktoré podľa jeho slov musí súčasná vláda skončiť čo najskôr.



Fiala dokáže podľa Babiša takmer o všetkom klamať. "Ja to nemyslím zle. To je pochvala. Lebo to je asi pre politika dôležitá vlastnosť, ktorá mne vždy chýbala," myslí si šéf ANO a bývalý český premiér. Dodal, že pri prejave Fialu si bude robiť čiarky pri každom jeho klamstve a manipulácii. "Dúfam, že mi bude stačiť papier," dodal.



Fialova vláda podľa neho nerobí pre českých občanov nič. V takmer dvojhodinovom prejave postupne hovoril o nelegálnej migrácii, nákupe stíhačiek F-35, konsolidačnom balíčku a zvyšovaní daní, o zadlžení ČR a ďalších témach.



Opozícia sa na mimoriadnej schôdzi pokúsi vysloviť vláde nedôveru už po tretíkrát v tomto volebnom období. Na to, aby sa jej to podarilo, však nemá dostatok hlasov.