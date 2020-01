Babiš: Hasiči boli na mieste požiaru vo Vejprtoch do desiatich minút

Praha 19. januára (TASR) - Hasiči boli na mieste požiaru domova pre osoby so zdravotným postihnutím v českom meste Vejprty, ktorý vypukol v nedeľu nadránom, desať minút od jeho nahlásenia. Na mieste to pre médiá uviedol český premiér Andrej Babiš. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Riaditeľ Mestskej správy sociálnych služieb Vejprty Viktor Koláček požiada o krízovú intervenciu pre klientov i pracovníkov domova.



"Tí ľudia boli súčasťou obce, starostka je z toho zdrvená," uviedol Babiš v prvej reakcii na mieste. Pri požiari zahynulo osem klientov a zhruba tri desiatky ľudí sa nadýchali dymu.



Podľa Babiša je potrebné zistiť, či v objekte boli snímače detekujúce dym. "Hasiči boli na mieste de facto desať minút od momentu, kedy dostali informáciu," dodal premiér.



Starostka obce Jitka Gavdunová uviedla, že nebyť rýchleho zásahu záchranárov, bolo by obetí oveľa viac. Ako prvá na miesto dorazila miestna jednotka hasičov. V domove bolo 35 klientov.



Senzory podľa nej boli iba na toaletách, kam klienti chodili fajčiť. Starostka dodala, že pracovníci ústavu nemajú možnosť klientom odobrať napríklad zapaľovače.



Polícia prípad vyšetruje ako všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti.



Hasiči dostali hlásenie o požiari pred piatou hodinou ráno. Z kultúrnej miestnosti sa následne rozšíril do troch miestností. Pre nepriaznivé počasie nemohol vzlietnuť záchranársky vrtuľník z Prahy. Na mieste zasahovalo sedem zdravotníckych posádok vrátane dvoch nemeckých - Vejprty ležia na hraniciach s Nemeckom. Pomáhali tiež zdravotníci z Karlovarského kraja.



Babiš ani zástupcovia hasičov zatiaľ nechcú okolo okolností tragédie špekulovať.