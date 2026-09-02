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Babiš: Incidenty v Nemecku sú vážne, ČR je pripravená spolupracovať
Ako už skôr informoval minister zahraničných vecí ČR Petr Macinka, Česko si v súvislosti s prípadom v Lipsku predvolalo ruskú veľvyslankyňu v ČR Annu Ponomariovovú.
Autor TASR,aktualizované
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Praha 2. septembra - Bezpečnostné incidenty, ktoré sa v ostatnom čase odohrali v Nemecku, nemožno brať podľa českého premiéra Andreja Babiša na ľahkú váhu. Dodal, že Česko je pripravené s Nemeckom a ďalšími partnermi úzko spolupracovať a podporiť opatrenia, ktoré posilnia spoločnú bezpečnosť. Napísal to v stredu na sociálnej sieti X v reakcii na utorkové oznámenie nemeckých úradov, že za zmarený útok dronom na letisku Lipsko/Halle je zodpovedné Rusko, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Aktuálne bezpečnostné incidenty v Nemecku sú veľmi vážne a nemôžeme ich brať na ľahkú váhu. To, čo sa v uplynulých dňoch odohráva, vrátane útoku v Lipsku, ktorý nemecké bezpečnostné zložky spájajú s Ruskom, ukazuje na vážnosť situácie,“ uviedol Babiš. Podotkol, že rovnako musí byť dôkladne vyšetrený aj stredajší incident v Augsburgu. Tam podľa miestnej polície nadránom v krytom priechode pri železničnej stanici vybuchol neznámy predmet. Pri výbuchu sa ľahšie zranili dvaja ukrajinskí tínedžeri. Vyšetrovatelia podľa agentúry DPA vychádzajú z toho, že sa na mieste nachádzali náhodne.
„Sme pripravení úzko spolupracovať s Nemeckom aj s našimi európskymi a transatlantickými partnermi, odovzdávať si informácie a skúsenosti a podporovať všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré posilňujú našu spoločnú bezpečnosť,“ dodal český premiér.
Ako už skôr informoval minister zahraničných vecí ČR Petr Macinka, Česko si v súvislosti s prípadom v Lipsku predvolalo ruskú veľvyslankyňu v ČR Annu Ponomariovovú. Minister od nej chce podľa svojich slov počuť k danej veci vysvetlenie.
Opozičné strany predvolanie síce ocenili, považujú to však len za prvý krok. Ako ďalšie by podľa nich malo prísť na rad sprísnenie pohybu ruských diplomatov v ČR, a to zo súčasnej povinnosti notifikácie na režim autorizácie. Dnes platí, že ruskí diplomati musia vopred Česko informovať, keď tam plánujú cestu. Prísnejší režim by znamenal, že by im ČR najskôr musela vstup povoliť.
„Pán minister Macinka, prestaňte zatvárať oči a konečne sprísnite pravidlá pre pohyb ruských diplomatov. Návrh vám leží na stole už mesiace. V situácii, keď ruské aktivity predstavujú pre našu bezpečnosť stále väčšie riziko, nie je čas na zbabelé prešľapovanie,“ napísal v stredu na sociálnej sieti X predseda opozičnej ODS Martin Kupka. Prístup vlády kritizoval tiež Macinkov predchodca Jan Lipavský či bývalá ministerka obrany Jana Černochová.
Macinka po neformálnom rokovaní šéfov diplomacií krajín EÚ v Írsku k tejto otázke podotkol, že prísnejší režim doteraz zaviedlo len Estónsko. Česko podľa jeho slov niekoľko mesiacov situáciu vyhodnocovalo a zistilo, že systém vykazuje isté nedostatky, ktoré by bolo dobré opraviť. „V spolupráci s našimi tajnými službami pripravujeme návrh, ako upraviť systém notifikácií tak, aby to lepšie zodpovedalo potrebám našich tajných služieb. Myslím si, že je otázkou času, kedy k tomu pristúpime,“ dodal.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v utorok oznámil, že za zmarený útok dronom na letisku Lipsko/Halle je zodpovedné Rusko. Odvolal sa na výsledky policajného vyšetrovania a poznatky spravodajských služieb. Dron s výbušninami začiatkom augusta objavil pri ukrajinskom nákladom lietadle zamestnanec letiska. Pravdepodobne s druhým dronom sa vo vzduchu zrazilo aj nákladné lietadlo spoločnosti DHL, hoci k výbuchu nedošlo, a neskôr našli vyšetrovatelia v poli aj ďalší dron s výbušninou.
Berlín v reakcii na incident v Lipsku oznámil zatvorenie ruského konzulátu v Bonne a ruského kultúrneho centra v Berlíne.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Aktuálne bezpečnostné incidenty v Nemecku sú veľmi vážne a nemôžeme ich brať na ľahkú váhu. To, čo sa v uplynulých dňoch odohráva, vrátane útoku v Lipsku, ktorý nemecké bezpečnostné zložky spájajú s Ruskom, ukazuje na vážnosť situácie,“ uviedol Babiš. Podotkol, že rovnako musí byť dôkladne vyšetrený aj stredajší incident v Augsburgu. Tam podľa miestnej polície nadránom v krytom priechode pri železničnej stanici vybuchol neznámy predmet. Pri výbuchu sa ľahšie zranili dvaja ukrajinskí tínedžeri. Vyšetrovatelia podľa agentúry DPA vychádzajú z toho, že sa na mieste nachádzali náhodne.
„Sme pripravení úzko spolupracovať s Nemeckom aj s našimi európskymi a transatlantickými partnermi, odovzdávať si informácie a skúsenosti a podporovať všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré posilňujú našu spoločnú bezpečnosť,“ dodal český premiér.
Ako už skôr informoval minister zahraničných vecí ČR Petr Macinka, Česko si v súvislosti s prípadom v Lipsku predvolalo ruskú veľvyslankyňu v ČR Annu Ponomariovovú. Minister od nej chce podľa svojich slov počuť k danej veci vysvetlenie.
Opozičné strany predvolanie síce ocenili, považujú to však len za prvý krok. Ako ďalšie by podľa nich malo prísť na rad sprísnenie pohybu ruských diplomatov v ČR, a to zo súčasnej povinnosti notifikácie na režim autorizácie. Dnes platí, že ruskí diplomati musia vopred Česko informovať, keď tam plánujú cestu. Prísnejší režim by znamenal, že by im ČR najskôr musela vstup povoliť.
„Pán minister Macinka, prestaňte zatvárať oči a konečne sprísnite pravidlá pre pohyb ruských diplomatov. Návrh vám leží na stole už mesiace. V situácii, keď ruské aktivity predstavujú pre našu bezpečnosť stále väčšie riziko, nie je čas na zbabelé prešľapovanie,“ napísal v stredu na sociálnej sieti X predseda opozičnej ODS Martin Kupka. Prístup vlády kritizoval tiež Macinkov predchodca Jan Lipavský či bývalá ministerka obrany Jana Černochová.
Macinka po neformálnom rokovaní šéfov diplomacií krajín EÚ v Írsku k tejto otázke podotkol, že prísnejší režim doteraz zaviedlo len Estónsko. Česko podľa jeho slov niekoľko mesiacov situáciu vyhodnocovalo a zistilo, že systém vykazuje isté nedostatky, ktoré by bolo dobré opraviť. „V spolupráci s našimi tajnými službami pripravujeme návrh, ako upraviť systém notifikácií tak, aby to lepšie zodpovedalo potrebám našich tajných služieb. Myslím si, že je otázkou času, kedy k tomu pristúpime,“ dodal.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v utorok oznámil, že za zmarený útok dronom na letisku Lipsko/Halle je zodpovedné Rusko. Odvolal sa na výsledky policajného vyšetrovania a poznatky spravodajských služieb. Dron s výbušninami začiatkom augusta objavil pri ukrajinskom nákladom lietadle zamestnanec letiska. Pravdepodobne s druhým dronom sa vo vzduchu zrazilo aj nákladné lietadlo spoločnosti DHL, hoci k výbuchu nedošlo, a neskôr našli vyšetrovatelia v poli aj ďalší dron s výbušninou.
Berlín v reakcii na incident v Lipsku oznámil zatvorenie ruského konzulátu v Bonne a ruského kultúrneho centra v Berlíne.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)