Babiš je konflikte záujmov; kontroluje Agrofert, vyplýva z auditu

Praha 24. apríla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš je v konflikte záujmov, pretože má pod kontrolou zverenské fondy, do ktorých vložil svoj majetok. Konštatuje to záverečná správa z auditu, ktorú v piatok zverejnila Európska komisia (EK).



Ako píše český spravodajský server iROZHLAS.cz, správa potvrdzuje, že Babiš porušuje české i európske zákony, pretože má pod kontrolou holding Agrofert, ktorý čerpá dotácie EÚ.



Český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) pre iROZHLAS.cz uviedol, že o zverejnení auditu dopredu vedel. "Prípad je pomerne prelomový a ukazuje, že Európska komisia chce tvrdo bojovať proti konfliktu záujmov. Vedeli sme od začiatku marca, že k tomu dôjde, a komisia dospela k názoru, že je vo verejnom záujme, aby táto informácia bola zverejnená, a za to som rád," povedal Zdechovský.



Babiš dlhodobo odmieta, že by bol v konflikte záujmov a v minulosti avizoval, že ČR nebude Bruselu vracať peniaze.



"Agrofert neovládam ani neriadim. Preto dlhodobo a opakovane tvrdím, že konflikt záujmov nemám a pre údajný konflikt záujmov nebude Česká republika vracať žiadne peniaze," reagoval Babiš pre iROZHLAS.cz v SMS správe na začiatku decembra minulého roka.



Podľa audítorov je zásadná skutočnosť, že činiteľov spomínaných fondov menoval samotný Babiš, ktorý má navyše právo ich aj odvolať.



"Pán Babiš má tým pádom oba zverenské fondy pod kontrolou a prostredníctvom týchto fondov má pod kontrolou aj skupinu Agrofert," píšu audítori.



Česko sa proti tejto záverečnej správe už nemôže odvolať.