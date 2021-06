Babiš: Každá krajina si rieši cestovateľské obmedzenia samostatne

Praha 30. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v stredu pred odletom na schôdzku premiérov krajín V4 uviedol, že na schôdzke nebudú riešiť otázky cestovania a hraníc. Podľa Babiša si toto každá krajina rieši samostatne – špeciálny cestovateľský režim medzi krajinami V4 nebude.



"Nebudeme riešiť cestovanie v rámci V4, každý štát si toto rieši samostatne. U nás o tom rozhoduje ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí... Je to zvrchované právo našich epidemiológov a hygienikov," uviedol Babiš s tým, že krajiny niekedy ohľadom cestovateľských obmedzení môžu rozhodnúť aj rozdielne.



Na schôdzi sa podľa Babiša bude riešiť najmä pandémia koronavírusu a šíriaci sa variant delta, ako aj klimatická politika, migrácia a reformy Schengenu.



Babiš pred odletom tiež vyzval Čechov, aby sa dali zaočkovať, podľa jeho názoru je to totiž jediné riešenie pandémie. Podľa Babiša vo štvrtok tiež mimoriadne zasadne česká vláda, ktorá bude rokovať o odporúčaniach súvisiacich so zamedzením rozšírenia sa variantu delta v Českej republike.