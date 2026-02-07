Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Babiš: Keby sa Turek stal ministrom, zakázali by sme mu sociálne siete

Na snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR - Martin Baumann

Doplnil, že Turek podľa neho pri osobnom kontakte pôsobí kľudne a usmievavo.

Praha 7. februára (TASR) - Keby sa poslanec a čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek stal ministrom, premiér Andrej Babiš by mu podľa vlastných slov zakázal sociálne siete. TASR o tom informuje podľa správy serveru Novinky.cz.

Pokiaľ by sa stal ministrom, my by sme mu zakázali tie sociálne siete,“ uviedol český premiér v sobotu v rozhovore pre televíziu Nova. Doplnil, že Turek podľa neho pri osobnom kontakte pôsobí kľudne a usmievavo.

Nemôžeme utrácať energiu na spory s prezidentom. Ja už to nechcem, unavuje ma to, otravuje,“ vyjadril sa Babiš k roztržke medzi ministrom zahraničia Petrom Macinkom a prezidentom Petrom Pavlom týkajúcej sa nevymenovania Turka za ministra životného prostredia.

Podľa Babiša sa Macinkove správy Pavlovi „fakt nepodarili“ a chápe, že šéf rezortu diplomacie za Turka bojuje. Čestného prezidenta strany Motoristi sebe vláda neskôr vymenovala za splnomocnenca pre klimatickú politiku a Green Deal.
